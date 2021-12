Ergo International mit neuem Vorstand

Schmitz ist seit 2006 beim Ergo-Konzern beschäftigt, zuletzt als geschäftsführender Direktor und Finanzvorstand bei Ergo Turkey in Istanbul. In seiner neuen Funktion wird der 38-Jährige die Verantwortung für die Aktivitäten der Ergo in West- und Südeuropa übernehmen.



„Mit Herrn Schmitz begrüßen wir einen international erfahrenen Manager im Vorstand, der auch in operativen Aufgabenbereichen in der Versicherungswirtschaft wichtige Erfahrungen sammeln konnte“, sagt Ergo-International-Chef Jochen Messemer. „Sein Fokus wird dabei vor allem auf dem Ausbau unseres Sachversicherungsgeschäfts in Südeuropa und der Verbesserung der Profitabilität der großen Lebensversicherer in Westeuropa liegen.“