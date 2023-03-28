Frauke Fiegl Ergo Krankenversicherung mit neuer Chefin

Frauke Fiegl, Vorstandsmitglied der Ergo Krankenversicherung und der Ergo-Tochter DKV Krankenversicherung, steigt zur Vorstandschefin der Ergo Krankenversicherung auf. Sie folgt auf Ursula Clara Deschka, die innerhalb des Konzerns wechselt.

Frauke Fiegl: Die Vorständin der Ergo Krankenversicherung und der DKV Krankenversicherung steigt zur Vorstandschefin der Ergo Krankenversicherung auf.

Frauke Fiegl ist neue Vorstandsvorsitzende der Ergo Krankenversicherung. Sie folgt auf Ursula Clara Deschka, die bereits im Januar die Leitung der Ergo-Gesellschaften im Baltikum übernommen hat.

Stimmen die Gremien bei der E rgo sowie die Aufsicht zu, wird Fiegl darüber hinaus zum Vorstandsmitglied der Ergo Deutschland bestellt. Dort soll sie dann die Verantwortung für das Ressort Gesundheit Inland übernehmen.

Seit 2020 bei der Ergo

Fiegl trat im Juli 2020 als Abteilungsleiterin Recht / Produktentwicklung der Ergo bei. Im November 2021 wurde sie Leiterin der Rechtsabteilung der Ergo Gruppe im Bereich Gesundheitsrecht. Im September 2022 stieg sie zum Vorstandsmitglied der Ergo Krankenversicherung und der DKV Krankenversicherung auf.

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Vor ihrem Wechsel zur Ergo war Fiegl mehr als zwölf Jahre bei der Axa als Rechtsanwältin tätig.

>> Warum Frauke Fiegl mit wachsender Nachfrage nach stationärer Zusatzversicherung rechnet und welche weiteren Entwicklungen sie in diesem Jahr erwartet, erfährst du hier.