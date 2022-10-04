Frank Wittholt geht Ergo Leben Klassik mit neuem Chef

Frank Wittholt, Vorstandssprecher der Ergo Leben Klassik Gesellschaften, wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Seine Aufgaben übernimmt der Finanzchef Martin Brown.

Frank Wittholt: Der Vorstandssprecher der Ergo Leben Klassik Gesellschaften wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen.

Frank Wittholt werde Ergo mit dem Auslaufen seiner Verträge am Jahresende im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Das bestätigte der Versicherer auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Zuvor hatten mehrere Medien über die Personalie berichtet.

Wittholt ist Vorstandssprechers der Ergo Leben Klassik Gesellschaften, also der Ergo Lebensversicherung, der Victoria Lebensversicherung und der Ergo Pensionskasse. Der 53-Jährige ist seit 2007 bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung tätig, zunächst als Generalbevollmächtigter, seit 2010 als Vorstandsmitglied.

„Wittholt war maßgeblich verantwortlich für den Aufbau der Organisationseinheit Leben Klassik und für die Entwicklung des Geschäftsfeldes Third Party Administration (TPA), inklusive der Gründung des Joint Ventures Thipara mit IBM“, heißt es vom Unternehmen. Thipara vermarktet und vertreibt Dienstleistungen zur Verwaltung von Run-off-Lebensversicherungsbeständen im Auftrag von Versicherungsunternehmen.

Finanzchef Martin Brown übernimmt

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Wittholts Aufgaben übernimmt künftig Martin Brown zusätzlich zu seinem Posten als Finanzvorstand der Leben Klassik Gesellschaften.

Mit ihrer neuen Leben Klassik Plattform will Ergo ihr altes Verwaltungssystem durch ein modernes ersetzen. Die Plattform ist nach Unternehmensangaben bereits in Betrieb und es wurden bisher rund 440.000 eigene Verträge migriert.