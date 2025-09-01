Ein traditionsreicher Name verabschiedet sich vom Markt: Die bereits lange im Run-Off befindliche Victoria Lebensversicherung wird auf die Ergo Lebensversicherung verschmolzen.

Es ist die nächste konzerninterne Fusion in der Versicherungsbranche nach der R+V. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ließ vergangene Woche verlautbaren: „Die Bafin hat gemäß Paragraf 14 Versicherungsvertragsgesetz durch Verfügung vom 19. August 2025 die Verschmelzung der Victoria Lebensversicherung AG als übertragende Gesellschaft und der Ergo Lebensversicherung AG als übernehmende Gesellschaft genehmigt.“

Damit verschwindet mit der Victoria der Name eines traditionsreichen Versicherers endgültig vom deutschen Markt. Dabei betreiben beide Gesellschaften bereits seit Jahren kein Neugeschäft mehr und befinden sich zur Zeit im sogenannten Run-Off, in dem nur noch Altbestände verwaltet werden. Für die Victoria Leben gilt das bereits seit 2010, die Ergo Leben zog 2016 nach. Inzwischen laufen die Lebensversicherungsprodukte der Gruppe über die Ergo Vorsorge Leben.

Unterschiedliche Kapitalanlagestrategien – Verschmelzung ließ auf sich warten

Dass dieser Schritt so lange auf sich warten ließ, begründet ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Fachportal „Procontra“ mit der unterschiedlichen Ausrichtung in der Kapitalanlage. Dieser Umstand habe eine Fusion über Jahre erschwert. Da sich dieser Umstand nun aber geändert habe und zudem ausreichend Kapazitäten im Haus für eine Verschmelzung verfügbar sind, werde der Zusammenschluss nun nachgeholt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Eine neue strategische Ausrichtung sei mit der Maßnahme derweil nicht verbunden. Vielmehr handle es sich um „Hausaufgaben aus der Vergangenheit“. Zu den Zielen, die mit der Maßnahme verbunden sind, äußert sich die Ergo offenbar nicht. Doch dürfte klar sein, dass es darum geht, die Verwaltung der Bestände zu vereinfachen, Synergien zu heben und Kosten zu senken.

Victoria mit langer Geschichte

Die Victoria Lebensversicherung hat eine besonders lange Geschichte: Gegründet 1853 als Allgemeine Eisenbahn-Versicherungs-Gesellschaft in Berlin, wuchs sie bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zum größten deutschen Lebensversicherer heran und spielte auch international eine wichtige Rolle. 1923 erfolgte die Gründung der Tochter Victoria am Rhein Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft in Düsseldorf, die 1956 mit dem Mutterunternehmen zur Victoria Lebens-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft fusionierte.

Nach der Fusion der Muttergesellschaft Victoria Holding mit der Hamburg-Mannheimer trat die Lebensversicherungstochter zunächst unverändert auf dem Versicherungsmarkt in Erscheinung, ehe sie 2010 das Neugeschäft einstellte. Im Herbst 2017 stand kurzzeitig die Veräußerung der Gesellschaft durch die Ergo an einen Abwicklungsspezialisten im Raum, letztlich nahm die Konzernmutter jedoch Ende Abstand von den Plänen.