Victoria Lebensversicherung verschwindet endgültig vom Markt
Es ist die nächste konzerninterne Fusion in der Versicherungsbranche nach der R+V. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ließ vergangene Woche verlautbaren: „Die Bafin hat gemäß Paragraf 14 Versicherungsvertragsgesetz durch Verfügung vom 19. August 2025 die Verschmelzung der Victoria Lebensversicherung AG als übertragende Gesellschaft und der Ergo Lebensversicherung AG als übernehmende Gesellschaft genehmigt.“
Damit verschwindet mit der Victoria der Name eines traditionsreichen Versicherers endgültig vom deutschen Markt. Dabei betreiben beide Gesellschaften bereits seit Jahren kein Neugeschäft mehr und befinden sich zur Zeit im sogenannten Run-Off, in dem nur noch Altbestände verwaltet werden. Für die Victoria Leben gilt das bereits seit 2010, die Ergo Leben zog 2016 nach. Inzwischen laufen die Lebensversicherungsprodukte der Gruppe über die Ergo Vorsorge Leben.
Unterschiedliche Kapitalanlagestrategien – Verschmelzung ließ auf sich warten
Dass dieser Schritt so lange auf sich warten ließ, begründet ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Fachportal „Procontra“ mit der unterschiedlichen Ausrichtung in der Kapitalanlage. Dieser Umstand habe eine Fusion über Jahre erschwert. Da sich dieser Umstand nun aber geändert habe und zudem ausreichend Kapazitäten im Haus für eine Verschmelzung verfügbar sind, werde der Zusammenschluss nun nachgeholt.
Eine neue strategische Ausrichtung sei mit der Maßnahme derweil nicht verbunden. Vielmehr handle es sich um „Hausaufgaben aus der Vergangenheit“. Zu den Zielen, die mit der Maßnahme verbunden sind, äußert sich die Ergo offenbar nicht. Doch dürfte klar sein, dass es darum geht, die Verwaltung der Bestände zu vereinfachen, Synergien zu heben und Kosten zu senken.
Victoria mit langer Geschichte
Die Victoria Lebensversicherung hat eine besonders lange Geschichte: Gegründet 1853 als Allgemeine Eisenbahn-Versicherungs-Gesellschaft in Berlin, wuchs sie bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zum größten deutschen Lebensversicherer heran und spielte auch international eine wichtige Rolle. 1923 erfolgte die Gründung der Tochter Victoria am Rhein Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft in Düsseldorf, die 1956 mit dem Mutterunternehmen zur Victoria Lebens-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft fusionierte.
Nach der Fusion der Muttergesellschaft Victoria Holding mit der Hamburg-Mannheimer trat die Lebensversicherungstochter zunächst unverändert auf dem Versicherungsmarkt in Erscheinung, ehe sie 2010 das Neugeschäft einstellte. Im Herbst 2017 stand kurzzeitig die Veräußerung der Gesellschaft durch die Ergo an einen Abwicklungsspezialisten im Raum, letztlich nahm die Konzernmutter jedoch Ende Abstand von den Plänen.