Ergo: Oliver Horn übernimmt Vorstandsposten von Michael Fauser
Oliver Horn wird ab dem 1. Januar 2026 Nachfolger von Michael Fauser als neuer Vorstandsvorsitzender der Ergo Vorsorge Lebensversicherung. Dazu soll er im Vorstand der Ergo Deutschland das Ressort Lebensversicherung ebenfalls von Fauser übernehmen. Laut Berichten mehrerer Medien, die sich auf eine interne Mitteilung des Düsseldorfer Versicherers an seiner Mitarbeiter berufen, hat die Ergo den Sachverhalt bestätigt.
Horn ist seit 2017 bei der Ergo tätig, war dort zunächst Bereichsleiter. Nach verschiedenen Positionen sitzt er seit Januar 2023 im Vorstand der Ergo Vorsorge Leben und verantwortet die Bereiche Mathematik, IT und Maklervertrieb. Zuvor war der 47-Jährige in der Branche bereits bei der Continentale, Stuttgarter Lebensversicherung und dem Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften beschäftigt. 2008 schloss der studierte Wirtschaftsmathematiker seine Promotion an der Universität Ulm ab.
Unklare Zukunft des Vorgängers
Wohin es den 61-jährigen Fauser zukünftig ziehen wird, ist derzeit noch unklar. Die Trennung scheint laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungsmonitor“ zwar nicht im Streit erfolgt zu sein, dennoch bleiben die Motive unklar.
Laut des Berichts hat sich Oliver Wilmes, Chef der Ergo Deutschland, in der internen Mitteilung sehr wohlwollend über Fauser geäußert. Dieser habe das Segment Leben der Ergo in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und auf einen beeindruckenden Wachstumskurs geführt.