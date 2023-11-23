Digital-Chef steigt auf Ergo mit neuem Vorstand

Die Versicherungsgesellschaft Ergo überträgt ihre digitalen Aktivitäten, die bislang von einer Tochtergesellschaft verantwortet wurden, zurück in den Mutterkonzern. Der bisherige Digital-Chef von Ergo, Mark Klein, steigt in den Vorstand der Ergo-Gruppe auf.

Mark Klein: Der Digital-Chef steigt zum 1. Januar 2024 in den Vorstand der Ergo-Gruppe auf.

Mark Klein, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Ergo-Tochter Ergo Digital Ventures und Digital-Chef (Chief Digital Officer, CDO) von Ergo, wechselt zum 1. Januar 2024 in den Vorstand der Ergo-Gruppe. In dieser Funktion verantwortet er künftig alle strategischen Digitalisierungsinitiativen, das Gruppenmarketing sowie die globalen Vertriebspartnerschaften.

Mit der Gründung der Ergo Digital Ventures im Jahr 2016 unter Kleins Leitung bündelte die Ergo alle Digitalisierungsaktivitäten in einer separaten Versicherungsholding. Nun sollen diese zurück in die Ergo-Gruppe übertragen werden.

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Klein stieß zur Ergo im September 2016. Zuvor war er in der Telekommunikationsbranche aktiv, zuletzt als Geschäftsführer (Managing Director) von T-Mobile Netherlands in Den Haag. Davor arbeitete er bei der Deutschen Telekom, wo er als Senior Vice President Commercial Excellence Europe das Europa-Geschäft des Unternehmens verantwortete.