Digital-Chef steigt auf Ergo mit neuem Vorstand

Ergo mit neuem Vorstand für Digitalisierung
Mark Klein, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Ergo-Tochter Ergo Digital Ventures und Digital-Chef (Chief Digital Officer, CDO) von Ergo, wechselt zum 1. Januar 2024 in den Vorstand der Ergo-Gruppe. In dieser Funktion verantwortet er künftig alle strategischen Digitalisierungsinitiativen, das Gruppenmarketing sowie die globalen Vertriebspartnerschaften.
Mit der Gründung der Ergo Digital Ventures im Jahr 2016 unter Kleins Leitung bündelte die Ergo alle Digitalisierungsaktivitäten in einer separaten Versicherungsholding. Nun sollen diese zurück in die Ergo-Gruppe übertragen werden.
Klein stieß zur Ergo im September 2016. Zuvor war er in der Telekommunikationsbranche aktiv, zuletzt als Geschäftsführer (Managing Director) von T-Mobile Netherlands in Den Haag. Davor arbeitete er bei der Deutschen Telekom, wo er als