Die Mutter Munich Re macht Druck. Um Kosten zu sparen und Effizienzpotenziale beim KI-Einsatz zu heben, sollen bei der Ergo bis 2030 1.000 Jobs wegfallen.

Für manche Mitarbeiter könnten bei der Ergo schwierige Zeiten anbrechen. Gewisst Tätigkeiten hält der Erstversicherer für immer verzichtbarer.

Seit Dezember vergangenen Jahres pfiffen die Spatzen von den Dächern, dass bei der Ergo ein erheblicher Stellenplatzabbau in Deutschland bevorstehen könnte. Die Mutter Munich Re hatte im Zuge ihrer Strategievorstellung bis zum Jahr 2030 Effizienzziele für den Erstversicherer angekündigt.

Den damit einhergehenden Arbeitsplatzabbau haben die Düsseldorfer nun durch ihre Personalvorständin Lena Lindemann in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ konkretisiert. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Pläne.

1.000 Arbeitsplätze sollen in fünf Einjahresschritten wegfallen

Konkret sollen bis einschließlich 2030 pro Jahr etwa 200 Arbeitsplätze wegfallen – demnach 1.000 insgesamt. Darauf habe sich die Ergo im Rahmen eines Interessenausgleichs mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen hierzulande knapp 15.000 Menschen. Welche Standorte betroffen sind, ist bisher unklar. Neben der Konzernzentrale in Düsseldorf arbeiten viele Mitarbeiter in großen Regionaldirektionen wie Berlin, Hamburg und München.

Der Stellenabbau soll sozialverträglich über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und Abfindungsprogramme erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis 2030 ausgeschlossen. „Freiwilligkeit bleibt das zentrale Prinzip. Niemand geht gegen seinen Willen“, so Vorständin Lindemann. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses Versprechen in Praxis umsetzen lässt.

Zukünftiger KI-Einsatz als zentrales Argument

Lena Lindemann | Bildquelle: ERGO Group

Zu den Gründen sagt Lindemann: „Auch wenn Ergo höhere Gewinne schreibt als noch vor einigen Jahren, können wir hier nicht stehen bleiben und unsere Augen vor den technologischen Entwicklungen verschließen“, sagte Ergo-Personalchefin Lena Lindemann im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Das Unternehmen stehe vor „komplexen Herausforderungen mit einem volatilen Marktumfeld, dem demografischen Wandel und den technologischen Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz“. Durch den verstärkten Einsatz von KI würden„bestimmte Funktionen künftig weniger gebraucht werden“.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich der neue Munich-Re-Chef Christoph Jurecka ähnlich geäußert und angekündigt, dass die natürliche Fluktuation bei der Tochter Ergo „womöglich nicht reichen“ werde, um die geplanten Effizienzziele zu erreichen. Der Konzern will bis 2030 insgesamt 600 Millionen Euro einsparen. Die Ergo soll rund 900 Millionen Euro zum Ergebnis beitragen.

Entwicklung könnte die ganze Branche erfassen

Wie es nach dem Ablauf der Vereinbarung weitergeht, ist ohnehin offen. „Wir planen bis 2030. Gleichzeitig beschäftigen wir uns fortlaufend damit, wie schnell die Entwicklung bei KI tatsächlich voranschreitet.“

Derzeit hört man bei Veranstaltungen vermehrt Stimmen von Branchengrößen, die erahnen lassen, dass deutlich mehr Stellen durch KI wegfallen könnten, als bislang allgemein erwartet wurde. Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Allianz Partners etwa 1800 Stellen streichen will, weil einfache Aufgaben, etwa in Callcentern, zunehmend von KI übernommen werden.

Personalabbau bei standardisierten Tätigkeiten

Betroffen von dem Stellenabbau bei Ergo sollen vor allem Funktionen mit repetitiven und standardisierten Aufgaben sein. Dazu zählen laut Lindemann Tätigkeiten im Callcenter, bei der Schadenbearbeitung sowie bei einfacher Schriftgutbearbeitung. Solche Aufgaben könnten zunehmend durch KI und neue Technologien übernommen werden. In der Krankenversicherung würden Arztrechnungen bereits heute automatisiert bearbeitet, wodurch weniger klassische Sachbearbeitung benötigt werde.

Gleichzeitig entstünde an anderer Stelle durch Wachstum und neue Produktinitiativen auch neuer Bedarfe. „Im Bereich Leben brauchen wir deutlich mehr Personal“, so Lindemann.

Umqualifizierung dürfte nur bei Hochqualifizierten funktionieren

Parallel will Ergo auch Beschäftigte für neue Aufgaben qualifizieren. Geplant sind laut„ Handelsblatt“-Bericht aktuell rund 500 sogenannte Reskilling-Plätze, davon etwa 260 bereits in diesem Jahr. Dabei geht es um Umschulungen für neue Berufsfelder. „Wir wollen das Effizienzpotenzial von KI heben, aber zugleich die Mitarbeiter befähigen, in anderen Jobs für uns zu arbeiten“, sagt Lindemann. Umgesetzt werden soll das Ganze über eine eigene Akademie, die laut Lindemann gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters „eine Blaupause auch für andere Branchen sein könnte“.

Solche Neujustierungen dürften aber vor allem bei hochqualifizierten Jobprofilen möglich sein, wie ein Beispiel zeigt, das Lindemann gegenüber dem „Handelsblatt“ nennt. „Künftig werden wir weniger Aktuare für die klassische Lebensversicherung brauchen.“ Diese Beschäftigten wolle Ergo möglichst halten und in anderen Rollen einsetzen, etwa im Bereich Data Analytics. Ansonsten: „Man muss realistisch bleiben. Es ist schwierig, einen klassischen Sachbearbeiter auf hochspezialisierte technische Data-Jobs umzuqualifizieren.“

Verlagerung ins Ausland

Neben dem Abbau in Deutschland planen die Düsseldorfer laut des Medienberichts freie und frei werdende Stellen stärker international zu besetzen. Verwaltungs- und Servicefunktionen sollen teilweise in Zentren nach Polen und Indien verlagert werden. Das sei naheliegend, „weil wir dort bereits IT-Hubs aufgebaut haben und die Erfahrungen und Synergien nutzen können“, sagt Lindemann. Außerhalb Deutschlands sollen zudem Stellen aufgebaut werden, etwa in den USA.

Verdi mit Ergebnissen nicht unzufrieden

Bekannt wurde durch das Gespräch mit Lindemann auch, dass die Ergo bereits intensiv mit der Gewerkschaft Verdi verhandelt hatte. Hier zeigt man sich mit den Ergebnissen durchaus zufrieden. Von der Verhandlungsführerin Deniz Kuyubasi heißt es gegenüber dem „Handelsblatt“, dass es grundsätzlich gegenseitiges Vertrauen gegeben und man gemeinsam sozialverträgliche Lösungen gefunden habe. Wichtig sei vor allem, dass keine Standorte komplett wegfallen.

„Als Gewerkschaft kritisieren wir grundsätzlich, dass Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut und Tätigkeiten ins Ausland verlagert werden. Aber im Rahmen dieser Entscheidung waren es gute und faire Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“, so Kuyubasi.