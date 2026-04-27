Viele Versicherer reden nicht offen über Stellenabbau durch verstärkten KI-Einsatz. Die Ergo schon: Personalvorständin Lindemann legt offen, wie der Plan bis 2030 aussieht.

Stellen abbauen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Technologie liefert, die den Abbau rechtfertigt: Ergo-Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Lena Lindemann hat in einem Interview mit „Bloomberg News“ in Frankfurt offen beschrieben, wie der Versicherer diesen Balanceakt managen will – und warum die Synchronisierung von KI-Einführung und Stellenabbau das zentrale Prinzip der nächsten Jahre ist.

Für Lindemann ist KI zwar nur eine Transformationswelle von vielen in den vergangenen Jahren, aber: „Was sie radikal unterscheidet, ist die Geschwindigkeit der Veränderungen und die geringere Planbarkeit dazu, wie das Ganze sich weiterentwickelt.“

Stellenabbau seit Monaten ein öffentliches Thema

Der zunehmende Einsatz bei dem Versicherer ist eine zentrale Säule der Umbaumaßnahmen im Konzern. Die Mutter Munich Re will mit ihrer Mehrjahresstrategie „Ambition 2030“ jährlich wiederkehrende Einsparungen von rund 600 Millionen Euro erzielen – auch die Erstversicherungstochter Ergo muss sich dem Kostendruck beugen.

Lena Lindemann | Bildquelle: ERGO Group

Eine zentrale Maßnahme ist der Abbau von rund 1.000 Stellen, die über mehrere Jahre wegfallen sollen und die Umschulung von etwa 700 Mitarbeitern. Diese Pläne wurden zunächst dementiert. Stellenabbau sei „derzeit nicht geplant“, versicherte der scheidende Konzernchef Joachim Wenning vergangenes Jahr gemeinsam mit Nachfolger Christoph Jurecka – laufende Gespräche mit der Arbeitnehmerseite müssten erst abgeschlossen werden, bevor man mehr sagen könne.

Nur wenige Wochen später korrigierte Jurecka diese Aussage. Die natürliche Fluktuation bei Ergo werde „womöglich nicht reichen“, um die Effizienzziele zu erreichen. Er sehe bei der Erstversicherungstochter ein größeres Potenzial als in der Rückversicherung, Technologien wie KI einzusetzen – viele Routinetätigkeiten sollten durch Automatisierung überflüssig werden.

Im Februar dieses Jahres folgte dann die Bestätigung der Jobabbauzahlen. Das Unternehmen hatte sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen entsprechenden Plan verständigt. Auch wenn Ergo höhere Gewinne schreibt als noch vor einigen Jahren, können wir hier nicht stehen bleiben und unsere Augen vor den technologischen Entwicklungen verschließen, sagte Lindemann damals in einem anderen Interview mit dem „Handelsblatt“.

Synchronisiert statt überhastet: das Prinzip des kontrollierten Abbaus

Gegenüber „Bloomberg News“ vertieft die Vorständin jetzt im Interview die operative Logik hinter den Plänen. So fahre Ergo beim Stellenabbau „auf Sicht“, weil vieles noch unklar sei. Der Abbau von Arbeitsplätzen und der Einsatz von KI sollen synchronisiert werden.

Die Begründung dafür formuliert Lindemann im Interview mit bemerkenswerter Klarheit: „Wir wollen nicht in eine Situation kommen, in der wir Arbeitsplätze abgebaut haben und sich dann herausstellt, dass die Technologie noch nicht an einem Punkt ist, an dem sie das liefert, was man sich von ihr versprochen hat.“ Ein solcher Abbau wäre nur schwer wieder umkehrbar.

Den derzeitigen Planungen zufolge sollen bis 2030 rund 200 Stellen pro Jahr in Deutschland wegfallen – vor allem wegen KI-Einsatz und Effizienzpotenzialen, aber auch teilweise durch Verlagerung von Tätigkeiten an Standorte in Polen und Indien. Altersteilzeit und Abfindungsprogramme sollen den Abbau sozialverträglich gestalten. „Freiwilligkeit bleibt das zentrale Prinzip. Niemand geht gegen seinen Willen“, bekräftigt Lindemann.

Sie benennt im Gespräch mit dem amerikanischen Medium die Tätigkeiten, die konkret betroffen sind. „Stellen, die durch den KI-Einsatz wegfallen, betreffen vor allem einfache, repetitive Tätigkeiten – beispielsweise in der Telefonie, im Management von eingehenden Kunden-Schreiben oder der Schadensachbearbeitung.“

Die Reskilling-Academy: Blaupause für die Branche?

Neben dem Stellenabbau ist die zweite Säule der Ergo-Strategie das, was Lindemann als Antwort auf den Fachkräftemangel wie auf den Technologiedruck zugleich versteht: die „Reskilling-Academy“ der Ergo.

Ziel dieser Einrichtung sei es, den eigenen Mitarbeitern neue Perspektiven innerhalb von Ergo zu bieten und qualifiziertes Personal angesichts des Fachkräftemangels im Unternehmen zu halten, wie Lindemann erklärt. Denn schon jetzt sei es in manchen Bereichen schwierig, Leute vom freien Markt zu bekommen.

Das Prinzip folgt einer klaren Geschäftslogik: In der Sachbearbeitung der Krankenversicherung wird Ergo künftig wegen KI mit weniger Mitarbeitern auskommen, während im Wachstumsfeld Lebensversicherung die Automatisierungsmöglichkeiten geringer seien und mehr Personal gebraucht werde.

„Die Reskilling-Academy folgt konsequent unserem Geschäft. Wir identifizieren mit den Geschäftseinheiten sehr systematisch, wo veränderter Personalbedarf entsteht, welche Fähigkeiten benötigt werden, und schulen entsprechend um“, beschreibt Lindemann den Ansatz.

Voraussetzungen geschaffen, Nachfrage hoch

Die Infrastruktur dafür sei am Standort Düsseldorf geschaffen worden: eine eigene Etage mit Schulungsräumen sowie Begegnungs- und Lernmöglichkeiten, ergänzt um einen virtuellen Lerncampus im Metaverse. Die Teilnahme dauere in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten, abhängig vom individuellen Kenntnisstand und Anforderungsprofil des betreffenden Mitarbeiters.

Bis Ende 2030 sollen bis zu 700 Mitarbeiter die Academy durchlaufen, derzeit sind bereits gut 50 dort, so Lindemann. „Mit den ersten Umschulungen haben wir bereits im März begonnen. Die Akzeptanz ist hoch und die Nachfrage von Seiten der Kollegen ist sogar größer, als ich das erwartet hätte.“

Die Ergo macht es anders als der Wettbewerb

Einen Aspekt hebt Lindemann besonders hervor, und er dürfte für viele Personalverantwortliche in der Finanzbranche relevant sein: den Umgang mit der Belegschaft. „Wir haben versucht, unsere Mitarbeiter früh beim Thema KI mitzunehmen und möglichst transparent bei unseren Plänen zu sein“, sagt sie gegenüber „Bloomberg News“. Geheimniskrämerei schüre nur Ängste unter den Beschäftigten.

Als Spekulationen um einen KI-getriebenen Stellenabbau bei einer Allianz-Tochter (Allianz Partners) die Runde machten, sorgten sie direkt für Unruhe im Finanzsektor. Seitdem reden viele Vorstandschefs großer deutscher Versicherer eher hinter vorgehaltener Hand in Interviews und bei Branchenveranstaltungen über mögliche Szenarien eines Personalabbaus im Zuge von KI. Doch so konkret wie die Ergo wurde bisher keiner.

Was die Düsseldorfer hier vollziehen, ist strukturell mehr als ein Effizienzprogramm. Der Versicherer versucht, zwei gegenläufige Risiken gleichzeitig zu managen: zu langsam zu sein beim KI-Einsatz – und zu schnell beim Abbau von Personal, das womöglich doch noch gebraucht wird.

Ob das Versprechen, bis 2030 ohne betriebsbedingte Kündigungen auszukommen, in der Praxis hält, bleibt abzuwarten. Der Druck aus München ist real, die Erwartungen an KI sind hoch – und der Spielraum für Korrekturen wird mit jedem abgebauten Arbeitsplatz enger. Ergo hat sich öffentlich festgelegt. Das macht den Versicherer angreifbar, wenn die Rechnung nicht aufgeht.