Ergo schafft DKV-Marke ab
Die Ergo Gruppe plant, ihre Krankenversicherungstochter DKV (Deutsche Krankenversicherung) bis Ende 2027 vollständig unter der Konzernmarke Ergo zu führen. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Zuerst hatte der „Versicherungsmonitor“ darüber berichtet.
Wie das Unternehmen zukünftig heißen soll, ließ die Sprecherin offen – laut Medienberichten soll der Name „Ergo Deutsche Krankenversicherung“ im Gespräch sein. Der neue Name müsse noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.
Einheitlicher Markenauftritt
Als Grund nannte die Sprecherin die Konzernstrategie: „Ergo setzt damit konsequent ihre Strategie fort, bis 2030 zu einer führenden, globalen Erstversicherungsgruppe zu werden – und dieser Anspruch soll sich auch in einem starken, einheitlichen Markenauftritt widerspiegeln.“
Eine Fusion mit der Ergo Krankenversicherung sei nicht geplant, so die Sprecherin. Beide Gesellschaften hätten unterschiedliche Schwerpunkte: Die Ergo Krankenversicherung ist auf Zusatzversicherungen spezialisiert, die DKV hat ihren Hauptschwerpunkt im Vollversicherungsgeschäft.
Weder Mitarbeiter noch Bestandskunden betroffen
Das Rebranding sei kein struktureller Umbau, betonte die Sprecherin: „Weder Standorte noch Mitarbeiter sind daher organisatorisch oder strukturell betroffen.“ Für Bestandskunden ändere sich nichts – weder Verträge noch Tarife würden angepasst.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Ergo traditionsreiche Tochtermarken eingemeindet. Bereits 2010 verschwanden Hamburg-Mannheimer und Victoria vom Markt. Zuletzt wurde im August 2025 die Victoria Lebensversicherung auf die Ergo Lebensversicherung verschmolzen.