Vorstandswechsel Ergo-Spitze wird internationaler

Clemens Muth, Risikovorstand (Chief Underwriting Officer) der Ergo-Gruppe und Vorstandschef ihres Krankenversicherers DKV, gibt seine Posten zum Jahresende nach Auslaufen seiner Vertrags auf. Nachfolger soll zum im 1. Januar 2024 Edward Ler werden. Zudem sei „vorgesehen“, dass die Chefin des Gesundheitsressorts von Ergo Deutschland, Frauke Fiegl, Muth an der Spitze der Tochter Deutsche Krankenversicherung (DKV) nachfolgt.

Eine Ära endet, weiterer Weg unklar

Muth war 24 Jahre lang ein prägendes Gesicht der Munich-Re-Gruppe, zu der die Düsseldorfer Ergo gehört. Bereits 2010 wurde er in den Vorstand berufen und übernahm den Vorstandsvorsitz der DKV. Laut Branchenberichten wechselt er wohl zu keinem anderen Unternehmen, sondern wird dem Versicherer als Berater erhalten bleiben. Von Konzernseite hieß es in einem Statement lediglich, dass sich Muth „anderen persönlichen Interessen widmen“ wolle. Der Vorstandsvorsitzende der Ergo Group, Markus Rieß, ließ in einem Statement verlautbaren, dass er den Abgang von Muth persönlich bedauere.

Nachfolger kommt aus Südostasien

Mit Nachfolger Ler, der in Singapur geboren wurde, soll das Profil des Vorstands der Gruppe internationaler werden. Derzeit ist er noch als leitender Vizepräsident und Leiter der Region Südostasien beim Schaden- und Unfallversicherer Chubb Asia Pacific in Singapur tätig. Der 47-Jährige kann laut Ergo-Angaben auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Underwriting und Produktmanagement mit Verantwortung für verschiedene Märkte und Produktlinien bei Allianz, RSA und zuletzt Chubb zurückblicken.

Rieß: „Er verfügt über große Erfahrung beim Aufbau exzellenter Underwriting-Kapazitäten und versteht es, Versicherungsgeschäft auf den europäischen und asiatischen Märkten erfolgreich zu steuern.“ Um den Übergang besser zu organisieren, wird Ler bereits zum 1. Oktober Mitglied des Vorstands der Ergo Group und soll bis Ende des Jahres gemeinsam mit Muth als Co-Vorstand agieren.