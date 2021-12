Redaktion 28.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Ergo- und Generali-Pläne nur der Anfang? Assekurata-Chef erwartet mehr Dynamik im Run-off-Geschäft

Steht das Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland am Anfang einer großen Run-off-Welle? Assekurata-Chef Reiner Will ist überzeugt, dass der Verkauf oder die Schließung von Leben-Beständen an Dynamik gewinnen wird. Die jüngst verlautbarten Run-off-Pläne der Versicherungskonzerne Ergo und Generali haben jedenfalls für großes Aufsehen gesorgt.