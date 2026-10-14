Ergo verkauft seinen Strukturvertrieb Ergo Pro, der bis 2012 HMI hieß und durch die Budapest-Affäre bundesweit bekannt wurde. Käuferin ist die Artemis Gruppe.

Ergo-Hauptverwaltung in Düsseldorf: Ergo verkauft seinen Strukturvertrieb Ergo Pro (ehemals HMI) an die Artemis Gruppe.

Die Ergo Beratung und Vertrieb AG und die Artemis Gruppe haben am 11. Oktober 2026 eine Vereinbarung über den Verkauf von Ergo Pro unterzeichnet. Das teilte die Munich-Re-Tochter am Mittwoch mit.

Ergo Pro hieß bis 2012 Hamburg-Mannheimer Inter-Organisation (HMI). Damit gibt Ergo die Vertriebsorganisation ab, die 2011 im Zentrum der schwersten Imagekrise des Konzerns stand.

Vom Lustreisen-Skandal zur Umbenennung

Im Mai 2011 hatte das „Handelsblatt“ über eine Incentive-Reise der damaligen HMI berichtet. Im Juni 2007 hatte der Versicherer rund 100 seiner erfolgreichsten Vertreter in die Budapester Gellért-Therme eingeladen, wo auch Prostituierte anwesend waren. Ergo bestätigte den Vorgang. In der Folge wurden weitere Lustreisen von Vertriebseinheiten der Hamburg-Mannheimer bekannt, unter anderem nach Jamaika. Hinzu kamen Berichte über fehlerhaft abgeschlossene Riester-Verträge.

Ergo entschuldigte sich mit ganzseitigen Zeitungsanzeigen und ließ die Vorgänge von der Konzernrevision aufarbeiten. Die Regeln für Incentive-Reisen wurden verschärft. Ende 2011 trennte sich der Konzern von den HMI-Gründern und Generalrepräsentanten. Zum 27. Januar 2012 wurde die 1973 gegründete HMI in Ergo Pro umbenannt.

Einen Zusammenhang zwischen dieser Vergangenheit und dem jetzigen Verkauf weist Ergo zurück. Die Transaktion habe „nichts mit Compliance-Überlegungen zu tun“, sagte Ergo-Deutschlandchef Oliver Willmes dem „Handelsblatt“. Ergo wolle sich künftig auf die eigene Ausschließlichkeitsorganisation konzentrieren und dort alle Beratungs- und Verkaufsstrukturen bündeln. Der Schritt sei Teil der Strategie, im Heimatmarkt bis 2030 um 3 bis 5 Prozent pro Jahr zu wachsen.

Ergo bleibt exklusiver Lebensversicherungspartner

Nach dem Vollzug soll Ergo Pro als One Financial Services in der Vertriebsplattform der Artemis Gruppe aufgehen. Dort sind Mehrfachvermittler, Makler, Maklerpools und Assekuradeure gebündelt. Artemis wird Mehrheitsgesellschafter. Beteiligt werden zudem das bisherige Management und führende Vertriebspartner von Ergo Pro.

In der Lebensversicherung soll Ergo exklusiver Produktpartner der neuen Gesellschaft werden. Auch Ergo-Produkte aus anderen Sparten sollen weiter verkauft werden, daneben Produkte der Artemis-Assekuradeure. Burkhard Keese, Geschäftsführer und Founding Partner der Artemis Gruppe, rechnet damit, dass One Financial Services „mit über 30.000 Neukunden pro Jahr“ Wachstumsimpulse für die Gruppe setzen werde.

Der Abschluss ist für Januar 2027 vorgesehen. Zuvor müssen noch die üblichen Voraussetzungen erfüllt sein, etwa behördliche Freigaben. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Wer hinter Artemis steht

Die Artemis Gruppe ist eine Plattform des britischen Private-Equity-Hauses Oakley Capital. Oakley hatte 2024 den Hannoveraner Assekuradeur Konzept & Marketing übernommen. 2025 meldete die Erwerbsgesellschaft Artemis Bidco beim Bundeskartellamt zudem die Übernahme des Maklerpools Wifo an. Keese war früher Finanzchef der Allianz Deutschland und danach von Lloyd’s of London. Aufsichtsratschef ist laut „Handelsblatt“ der frühere Allianz-Manager und heutige Wefox-Chef Joachim Müller.