Olaf Bläser Ergo Versicherung mit neuem Chef

Mathias Scheuber, Vorstandsvorsitzender beim Schaden- und Unfallversicherer Ergo geht Ende 2023 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Olaf Bläser, Chef der Ergo-Tochter Ergo Beratung und Vertrieb. Auch Bläsers Nachfolger steht bereits fest.

Olaf Bläser (li.) und Christian Gründl: Bläser steigt zum Vorstandschef der Ergo Versicherung auf, Gründl übernimmt seine bisherige Position.

2017 wechselte Mathias Scheuber von der Allianz zur Ergo Versicherung, dem Schaden- und Unfallversicherer der Ergo Gruppe. Dort trat er den Posten als Vorstandschef an. Nun geht der mittlerweile 66-Jährige am Jahresende in den Ruhestand.

Scheubers Nachfolger wird ab Januar 2024 Olaf Bläser. Das berichtete zunächst das Online-Portal Versicherungsmonitor. „Olaf Bläser wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Ergo Versicherung und zum für das Segment Schaden/Unfall verantwortlichen Vorstand der Ergo Deutschland bestellt“, bestätigt ein Ergo-Sprecher auf Nachfrage von DAS INVESTMENT. Derzeit verantwortet Bläser als Vorstandsmitglied den Vertrieb bei der Ergo Deutschland. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der Ergo Beratung und Vertrieb.

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Bläser gehört seit 2009 dem Vorstand der Ergo Versicherung, die bis 2010 als Victoria Versicherung firmierte, an.

Bläsers Position bei Ergo Deutschland übernimmt ab Januar 2024 Christian Gründl. Gründl ist seit April 2020 bei Ergo. Derzeit ist er Mitglied des Vorstands der Ergo Versicherung, verantwortlich für das Individualgeschäft. Davor war er als Bereichsleiter Strategie, Data und Organisation beim Axa Konzern aktiv.