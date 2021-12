Ergo-Versicherungsgruppe Hans Josef Pick scheidet aus DKV-Vorstand aus

Pick gehörte dem Vorstand seit 2005 an und verantwortete zuletzt den Bereich Produkte und Betrieb. Bei der DKV war er insgesamt fast 30 Jahre tätig.Bereits im April kündigte die Ergo-Gruppe an, die Unternehmens- und Vorstandsstruktur zu verändern . In diesem Zusammenhang hat der Versicherer die Aufgabenbereiche neu zugeschnitten. So sind die Geschäftsfelder Leben und Gesundheit sowie Reise im Bereich Personenversicherung gebündelt und damit DKV-Chef Clemens Muth unterstellt.