Ergo Victoria Vertrieb: Neuer Name, neue Struktur, neue Chefs

Die ursprünglich vier Vertriebsregionen Nord, West, Süd und Ost erweitert Ergo um ein fünftes Gebiet. Chef der neugeschaffenen Südwest-Region wird der 40-jährige Bernd Müssig, der zuletzt die Bezirksdirektion Heilbronn leitete.Personelle Veränderungen meldet Ergo auch an der Führungsspitze der Vertriebsregion Süd. Diese wird seit Jahresbeginn von dem 43-jährigen Jürgen Rußwurm verantwortet, der vor kurzem in den Ergo Victoria Vertrieb gewechselt ist.Der Ausschließlichkeitsvertrieb der Victoria Versicherungen war Anfang 2010 im Zuge der neuen Markenstrategie in Ergo Victoria Vertrieb umbenannt worden.