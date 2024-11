Eric Aveillan, CEO von Naxicap Partners, gibt Einblicke in die Strategien und Herausforderungen im Private-Equity-Sektor. Er erklärt, wie sich die Branche in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat und warum der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg sein kann.

DAS INVESTMENT: Herr Aveillan, was macht Naxicap als Private-Equity-Investor besonders? Wie unterscheiden Sie sich von Ihren Wettbewerbern?

Eric Aveillan: Das ist eine komplexe Frage. Wir sind in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz aktiv. Unser Team ist mit über 100 Mitarbeitern ziemlich groß. Die brauchen wir aber. Denn wenn wir in ein Unternehmen investieren, wollen wir es in kürzester Zeit in ein „Schnellboot“ verwandeln. Unser Spezialgebiet ist es, aus kleinen bis mittelgroßen Unternehmen echte Größen zu machen.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Aveillan: Unser größter Erfolg war ein belgisches Unternehmen namens House of HR. Vor zehn Jahren starteten wir mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro, begrenzt auf den belgischen Markt. Vor zwei Jahren verkauften wir es für 3 Milliarden an Bain Capital. Also mehr als das Zehnfache.