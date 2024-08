DAS INVESTMENT: Herr Franc, Sie sind seit 2014 an der Spitze von DNCA Finance, aber die Gesellschaft gibt es schon deutlich länger. Was macht DNCA im Kern aus?

DNCA Finance ist eine schnell wachsende unabhängige Boutique-Fondgesellschaften aus Frankreich. Seit 2014 lenkt Eric Franc als CEO die Geschicke des Unternehmens und hat es von 12 auf 35 Milliarden Euro Assets under Management geführt. Im Interview mit DAS INVESTMENT spricht er über die DNA des Unternehmens, wie er Talente findet, flache Hierarchien pflegt und den Herausforderungen der Branche begegnet. Franc gewährt zudem persönliche Einblicke in seinen Werdegang und seine Motivation.

Franc: Es ist die Performance auf lange Sicht. Wir analysieren kontinuierlich, was außerhalb von DNCA auf dem Markt passiert. Wenn wir ein gutes Team identifiziert haben, versuchen wir mit ihnen in Kontakt zu treten und sie vielleicht abzuwerben. Das klappt nicht immer. Aber hin und wieder schon. So konnten wir auf diese Weise viele Spitzenkräfte für uns gewinnen. Letztes Jahr zum Beispiel zwei Portfoliomanager für die Anleihestrategie von anderen Häusern. Oder nehmen Sie François Collet , einen der Manager des DNCA Alpha Bonds - er kam 2017 mit seinem Partner Pascal Gilbert von La Française zu uns.

Das klingt fast zu einfach. Jeder will doch die besten Leute. Wie finden Sie Top-Talente und was unterscheidet bei Ihnen einen guten von einem durchschnittlichen Portfoliomanager?

DAS INVESTMENT: Herr Franc, Sie sind seit 2014 an der Spitze von DNCA Finance, aber die Gesellschaft gibt es schon deutlich länger. Was macht DNCA im Kern aus?

DNCA Finance ist eine schnell wachsende unabhängige Boutique-Fondgesellschaften aus Frankreich. Seit 2014 lenkt Eric Franc als CEO die Geschicke des Unternehmens und hat es von 12 auf 35 Milliarden Euro Assets under Management geführt. Im Interview mit DAS INVESTMENT spricht er über die DNA des Unternehmens, wie er Talente findet, flache Hierarchien pflegt und den Herausforderungen der Branche begegnet. Franc gewährt zudem persönliche Einblicke in seinen Werdegang und seine Motivation.

Franc: Natürlich nicht. Nur Asset-Wachstum bringt keine Zufriedenheit im täglichen Job. Was uns von anderen unterscheidet: Unsere Führung besteht nicht nur aus reinen Business Guys, sondern auch aus ehemaligen und aktiven Portfoliomanagern. Und wir mischen uns nicht in die Prozesse ein. Wenn ein Portfoliomanager entscheidet, seinen Fonds zu schließen, ist das ganz allein seine Entscheidung.

Womöglich ist das aus Businesssicht ja eine schlechte Idee. Sie grätschen in so einem Moment nicht dazwischen?

Franc: Nein. Wir setzen niemanden unter Druck. Den hat man als aktiver Fondsmanager ohnehin schon ausreichend. Bei ihrem früheren Arbeitgeber waren Pascal und François sehr enttäuscht, weil das Top-Management genau das versucht hat. Für uns hat die Performance für unsere Kunden oberste Priorität. Und Performance entsteht aus dem Investmentprozess, nicht aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen.

Asset Management ist ein People Business, da stimme ich Ihnen zu. Aber Sie brauchen auch die richtigen Strukturen im Hintergrund. DNCA ist in den letzten Jahren stark gewachsen - wie haben Sie die Bürokratie dabei klein gehalten?

Franc: Als ich 2014 anfing, hatten wir vielleicht 40 Mitarbeiter. Heute sind es mehr als 170. Aber wir haben den gleichen Managementstil beibehalten: sehr horizontal, sehr schlank. Wir verschwenden keine Zeit in sinnlosen Meetings. Außer dem morgendlichen Investmentmeeting um 10 Uhr gibt es keine formellen, regelmäßigen Termine. Und trotz des Wachstums von 12 auf 35 Milliarden haben wir auch eine solide Struktur aufgebaut. Wir haben mehr als 15 Mitarbeiter in der Compliance und im Risikomanagement. Zudem haben wir viel Geld in IT investiert und können somit problemlos auf 50 oder 55 Milliarden wachsen. Natürlich profitabel, denn das sind wir immer gewesen, seit ich an Bord bin.

Fachkräftemangel ist in Deutschland ein großes Thema - auch in Frankreich?

Franc: Nein, eigentlich nicht. Sehen Sie, der Markt konsolidiert sich, viele Unternehmen fusionieren. Es gibt jede Menge Leute auf dem Markt. Offene Stellen könnte ich schnell besetzen. Die Kunst ist es, die Besten für sich zu gewinnen. Die besten Portfoliomanager, die besten Vertriebsmitarbeiter. Und da sind wir eben attraktiv, weil wir unabhängig sind und weil unsere Vertriebsstärke ambitionierte Portfoliomanager anzieht.

Unabhängigkeit scheint mir ein gutes Stichwort zu sein. Sie setzen voll auf aktives Management. Wie begegnen Sie dem Wettbewerbsdruck durch passive Angebote und speziell ETFs? Ist das überhaupt ein Thema für Sie?

Franc: DNCA ist ein rein aktiver Manager. Passive ETFs sind definitiv kein Teil unserer Strategie. Was wir uns vielleicht anschauen, sind aktive ETFs. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang. Ganz generell ist Wachstum um jeden Preis nicht unser Ziel. Wenn wir irgendwann 50 Milliarden managen sollten, okay. Aber wenn wir bei 35 Milliarden bleiben, ist das für uns auch in Ordnung. Viel wichtiger ist es, weiterhin die besten Talente zu finden und zu fördern.

Auf der Suche nach den Besten zu sein, bringt mich zu meiner nächsten Frage. Die Welt dreht sich immer schneller, Märkte verändern sich rasant. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Teams am Puls der Zeit bleiben?

Franc: Indem man sie immer wieder neu herausfordert. Es muss Personen und Strukturen im Unternehmen geben, die genau das tun. Man muss neugierig bleiben und offen sein für Veränderungen. Künstliche Intelligenz ist so ein Zukunftsthema, mit dem wir uns derzeit beschäftigen. Wir haben uns vor Kurzem mit einer Firma getroffen, die in den USA mit Asset Managern zu dem Thema arbeitet. Die Möglichkeiten sind spannend: Dank KI könnte man zum Beispiel viel mehr Aktien screenen und verfolgen. Das Wissen holen wir uns jetzt erst einmal ins Haus. Gleichzeitig dürfen wir nicht unsere Wurzeln vergessen und zu sehr wie ein Tech-Startup agieren.

Da sind wir beim Thema Kultur angekommen. Wie hat diese sich im Zuge des Ausbaus und der Internationalisierung verändert?

Franc: Wir sind immer noch sehr französisch. Mehr als 150 unserer 170 Mitarbeiter sitzen in Paris. Trotzdem wollen wir internationaler werden. Inzwischen haben wir Angestellte aus 14 verschiedenen Ländern – hier arbeiten Brasilianer, ein Ire, zwei Chinesinnen. Das macht uns bunter.

Würden Sie sich noch als französisches Unternehmen bezeichnen?

Franc: Ja. Aber natürlich verlieren wir ein Stück weit unsere französische DNA. Das ist nicht schlimm, im Gegenteil. Ich glaube, der Schlüssel ist, solche Veränderungen langsam, aber stetig anzugehen. Dann gibt es auch keinen Kulturschock. Sehen Sie, seit ich an Bord bin, ist DNCA immer sehr profitabel gewesen. Die Assets under Management haben sich fast verdreifacht. Unsere Kunden und Mitarbeiter sind zufrieden. Wir machen mehr Geschäft, auch international mit der Unterstützung unseres Aktionärs Natixis. Aber wir sind diesen Weg Schritt für Schritt gegangen, nicht auf einen Schlag.

Lassen Sie uns noch etwas in die Zukunft schauen. Die Branche steht vor einigen Herausforderungen. Worauf kommt es an, dass man nicht in einigen Jahren derjenige ist, der von einem größeren Wal geschluckt wird?

Franc: Zu den bereits angesprochenen Themen gehört auf jeden Fall auch der steigende Margendruck. Kosten werden ein immer wichtigeres Thema. Um als aktiver Manager in diesem Umfeld einen Unterschied zu machen, muss man Mehrwert liefern, sprich: Performance. Und dafür braucht man eben die Talente, von denen wir die ganze Zeit schon sprechen. Die besten Portfoliomanager und Vertriebsleute. Überall in der Firma. Das ist unser Rezept.

Wenn Sie an den Start Ihrer Karriere zurückdenken und Ihrem jüngeren Ich nur einen Tipp geben dürften - welcher wäre das?

Franc: Such dir gleich die richtige Branche aus! Ich habe zunächst Kopierer und Faxgeräte verkauft und bin erst nach Jahren über Umwege zur Finanzindustrie gekommen. Mein Rat wäre: Finde früh deine Leidenschaft und bleib dabei!

Und welches Buch hat Sie auf Ihrem Weg besonders inspiriert?

Franc: „Shoe Dog“, die Biografie von Phil Knight, einem der Gründer von Nike. Knight ist so oft gescheitert, bevor er Erfolg hatte. Aber er hat immer weitergemacht. Als Läufer, als Unternehmer. Wirklich guter Stoff, kann ich nur empfehlen. Wissen Sie, was Knight für das legendäre Nike-Logo bezahlt hat?

Nein. Aber Sie verraten es mir sicher gleich.

Franc: Der Swoosh wurde 1971 von der Grafikdesign-Studentin Carolyn Davidson entworfen und kostete 35 US-Dollar.

Klingt nach einem guten Investment. Nike und DNCA - was verbindet die beiden Unternehmen denn?

Franc: Dass es im Kern um Menschen geht und man sich selbst nicht immer so ernst und wichtig nehmen darf. Und dass viele meiner Kollegen tatsächlich ziemlich sportlich sind.