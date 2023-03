Eric Vanraes „Bleibt zu hoffen, dass die Zentralbanken klüger sind als die Banker der SVB“

Mehr als einen Monat lang haben sich viele Anleger gefragt, wann die nächste Katastrophe eintreten würde. Das Sprichwort "Man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen" könnte man auch mit "Die Fed kann die Zinsen nicht von 0 Prozent auf 5 Prozent anheben, ohne dass einige Finanzakteure davon betroffen sind" übersetzen.

Die SVB-Geschichte erinnert uns an zwei Präzedenzfälle: Washington Mutual, das 2008 aus denselben Gründen zusammenbrach, und die Krise der US-amerikanischen Spar- und Darlehenskassen von 1987 und den daraus entstandenen Dominoeffekt.

„Das schlimmste Szenario wäre eine Zinssenkung“

Anstatt die Geldpolitik am 22. März und am 3. Mai weiter zu straffen, befindet sich die Fed in einer schrecklichen Zwickmühle. Was können wir also von der nächsten FOMC-Sitzung (Federal Open Market Committee) erwarten?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es am 22. März keine Anhebung des Leitzinses Fed Funds um 50 Basispunkte geben wird. Das schlimmste Szenario wäre eine Zinssenkung, aber wir denken, dass es noch viel zu früh ist, um dies in Erwägung zu ziehen. Wir kennen noch nicht alle Auswirkungen des SVB-Skandals - und es ist ein Skandal - und wir wissen auch nicht, ob wir eine systemische Krise oder ein paar schnell und kostengünstig eingedämmte Katastrophen erleben werden.

Längerfristig dürften die Erschütterungen des US-Bankensystems in den letzten Tagen der restriktiven Geldpolitik der Fed mit großen Zinserhöhungen den Garaus machen.

Keine Panik wie bei Lehman-Pleite

Ein solches Verhalten der Zentralbank würde an das Jahr 1992 erinnern, als die schwedische Reichsbank die Zinsen anhob, um eine spekulative Abwertung der schwedischen Krone zu verhindern. Mit diesem Schritt konnte die Währung auf den Devisenmärkten erfolgreich verteidigt werden, allerdings um den Preis, dass das schwedische Bankensystem in Konkurs ging.

Im Moment rechnen die Märkte nicht mit einer Panik wie bei Lehman Brothers, und auf der Grundlage der vorliegenden Informationen ist dies eine vernünftige Reaktion. Wenn wir uns in einem Umfeld wie bei Lehman befinden würden, hätte die Fed die Zinsen bereits gesenkt.

Stattdessen weiß die Fed, dass jede weitere Zinserhöhung weitere Insolvenzen bei Banken, Hedgefonds, Pensionsfonds und auf dem Immobilienmarkt auslösen könnte.

Letzte Woche schien es noch plausibel, dass sich der Fall SVB als Sturm im Wasserglas erweisen würde. Nun scheint es wahrscheinlicher, dass März und April einen Wendepunkt auf den Anleihemärkten darstellen könnten.

Bleibt zu hoffen, dass die Zentralbanken klüger sind als die Banker der SVB.

Über den Autor:

Eric Vanraes ist Portfoliomanager des Strategic Bond Opportunities Fund und Leiter Fixed Income Investments bei der Banque Eric Sturdza SA. Er ist als Anleihenexperte tätig und seit 1991 in der Finanzbranche tätig.