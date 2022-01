„Think. Or Sink“-Podcast von Herausgeber Peter Ehlers Eric Wiese kennt die Depots der Profis – und weiß, worauf es beim Investieren ankommt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Aktiv gemanagter Fonds oder doch lieber ein ETF? Diese Frage stellen sich nicht nur Privatinvestor:innen. Auch in der professionellen Vermögensverwaltung ist das ein Thema: „ETFs haben sich in den Strategie-Depots unserer externen Berater noch nicht so richtig durchgesetzt“, sagt Eric Wiese in der aktuellen Folge „Think. Or Sink“, dem Podcast von der fonds.

Wiese ist Investment-Profi und Geschäftsführer der Hamburger Vermögen, aktuell managt er mehr als zwei Milliarden Euro in Profi-Depots – inklusive seiner eigenen. Profi-Depots sind die Depots von 140 Profis, die diese für ihre insgesamt 12.000 Kunden entwickelt haben. „Wir selber haben einige ETF-Strategien, aber wir mischen auf keinen Fall. Sprich: Es gibt entweder ETF oder gemanagte Strategien. Aber generell ist das ist immer mehr im Kommen.“







„Im Kapitalmarkt kommt es stark auf Disziplin an“

Wiese ist seit Jahrzehnten im Geschäft und hat somit einen Überblick, was die erfolgreichen Finanzberater – also diejenigen, die Depots mit langfristig besonders hohen Renditen managen – anders machen als die weniger erfolgreichen. „Im Kapitalmarkt kommt es stark auf Disziplin an. Man muss eine Strategie fahren und die muss man sich selber empirisch zurechtlegen, über Jahre entwickeln und dann muss man auch dabeibleiben.“

Im Gespräch mit Peter Ehlers, Herausgeber von derfonds.com, erzählt er, was die erfolgreichen Profis besser machen, welche Faktoren ihren Erfolg bestimmen, wann man am besten Aktien kauft, ob man Kryptos im Depot haben sollte und warum Fonds sicherer sind als einzelne Aktien.

