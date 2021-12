Ergebnisse in 6 Grafiken Wem Verbraucher in Finanzdingen vertrauen

Wer sich in Finanzfragen auskennt, trifft Finanzentscheidungen häufig selbst. Wer darin nicht so firm ist, fragt gern im Bekanntenkreis nach. Und die Rolle von Finanzberatern? Lesen Sie hier, was das Institute for Strategic Finance an der FOM Hochschule bei einer Verbraucherbefragung herausgefunden hat.