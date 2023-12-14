Planet P – Der Themenpodcast von Pictet Asset Management Ernährung: Anlagepotenzial vom Agrarsektor bis zum Gabelfrühstück

Wie lässt sich eine nachhaltigere Landwirtschaft erreichen, wie kommen bessere, gesündere Lebensmittel auf den Tisch? Christoph Seeger, erfahrener Finanz- und Wirtschaftsjournalist, und Lara Lorenz, Produktspezialistin bei Pictet Asset Management, über ein Thema, das einen Markt von 8 Milliarden Menschen betrifft.

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Die Ernährungslage weltweit ist von Adipositas auf der einen Seite und Mangelernährung auf der anderen geprägt. Mehr als 2 Milliarden Menschen sind übergewichtig oder fettleibig. Weitere 2 Milliarden haben nur sehr unzureichenden Zugang zu Nahrung. Es ist offenkundig: Ernährung ist der stärkste Hebel zur Optimierung der menschlichen Gesundheit. Weil die Lebensmittelproduktion 40 Prozent der Landfläche der Erde und 70 Prozent des Frischwassers verbraucht, ist die optimierte Produktion von Nahrungsmitteln zugleich auch ein Hebel für ökologische Nachhaltigkeit.

Gesunde Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden. Lara Lorenz und Christoph Seeger sehen sich die Lebensmittelproduktion näher an. Von der Aussaat im Ackerbau bis hin zu unserem Teller verfolgen sie die gesamte Wertschöpfungskette. Und sie identifizieren Investmentmöglichkeiten. Regulierungen für eine nachhaltigere Landwirtschaft und bessere Lebensmittel fördern den Wandel, sodass für Investoren Kapitalanlagechancen beispielsweise durch nachhaltigere Erzeugung, geringere Methanemissionen, einen verringerten Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden und letztlich durch verändertes Konsumentenverhalten entstehen.

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