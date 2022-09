Investitionen in die Zukunft „Bei Candriam gehören ESG-Maßnahmen seit mehr als 25 Jahren zum Anlagealltag“

Frau Chosson, warum kommen Anleger heute in ihrem Portfolio um eine Strategie zum Klimawandel nicht herum?

Alix Chosson: Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erwärmt sich unser Planet durch menschliche Aktivitäten. Dies ist wissenschaftlich erwiesen. Heute hat sich der Globus bereits um fast 1°C erwärmt. Dem Intergovernmental Panel on Climate Change der Vereinten Nationen zufolge werden noch verheerendere Folgen der globalen Erwärmung erwartet, wenn die Temperaturen auf 1,5 °C über das Niveau der vorindustriellen Zeit steigen.

Es ist an der Zeit, gegenzusteuern.

Chosson: In der Tat! Studien zeigen die beträchtlichen Auswirkungen der globalen Erwärmung auf das Ökosystem, die Wirtschaft, die Gesellschaft, ja auf alle menschlichen Aktivitäten. Die Zahl der Wetterkatastrophen hat sich in den vergangenen 50 Jahren verfünffacht. Allein eines dieser Ereignisse, der Wintersturm Uri in Texas im Jahr 2021, verursachte Wiederaufbaukosten von fast 200 Milliarden US-Dollar. Und das ist nur ein Beispiel unter Dutzenden von anderen! Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sind für die Energiewende jedes Jahr Investitionen in Höhe von 3.000 Milliarden US-Dollar erforderlich – das Dreifache des derzeitigen Betrags –, um die 2°C-Grenze nicht zu überschreiten. Viele Unternehmen bieten bereits Lösungen an. Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in diese Unternehmen eine langfristige Performance erzielen können.

Herr Bouchriha, wie kommen Sie auf Ihre Anlageideen?

Marouane Bouchriha: Erneuerbare Energien, Recycling, grüne Gebäude – das sind alles offensichtliche Quellen. Aber wir finden auch Investitionsmöglichkeiten bei weniger offensichtlichen innovativen Lösungen wie Virtualisierungssoftware oder Enzymen, die die Produktionsprozesse eines Herstellers rationalisieren und seine Energieeffizienz verbessern können. Es gibt viele Wege zur Energiewende und viele mögliche Lösungen für die ökologischen Herausforderungen.

Und für welche entscheidet sich Candriam?

Bouchriha: Wir befassen uns mit zwei Arten von Ansätzen:

● Abschwächung: Bei dieser Art von Lösungen geht es darum, die Emission von Treibhausgasen zu verhindern. Dazu gehören alternative Energien wie Solarenergie, Energiespeicher wie Batterien für Elektrofahrzeuge und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zum Beispiel Isolierungen.

● Anpassung: Die zweite Kategorie umfasst Lösungen zur Anpassung an die negativen Folgen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Beispiele hierfür sind das Hochwassermanagement, die Abfallwirtschaft oder das Recycling. Unsere Klima-Investitionen werden von Candriams hauseigenem Klimawandel-Ausschuss unterstützt, der sich aus vier Experten zusammensetzt.

Was ist deren genaue Aufgabe?

Bouchriha: Sie helfen dabei, Unternehmen zu identifizieren, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien von den Herausforderungen des Klimawandels profitieren können. Dieses Team kann auch auf die Expertise unseres Partners Carbone4Finance zurückgreifen. Der entscheidende Vorteil der Carbon4Finance-Methode liegt in der eingehenden Analyse des Scope 3 von Unternehmen, also der Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette der Unternehmen, für unsere interne ESG-Analyse.

In welchen Sektoren finden Sie vorzugsweise Unternehmen, die etwas für das Klima tun?

Bouchriha: Insbesondere die vier Wirtschaftssektoren, die die meisten CO 2 -Emissionen verursachen, müssen ihren CO 2 -Fußabdruck verringern. Dazu gehören das Baugewerbe (7 Prozent der CO 2 -Emissionen), die Industrie (20 Prozent), der Verkehr (23 Prozent) und die Energiebranche (41 Prozent). Innerhalb dieser Sektoren konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die Lösungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung anbieten, sowie auf Unternehmen, die als Zulieferer dieser Unternehmen tätig sind, beispielsweise Anbieter von Dämmstoffen für die Bauindustrie. Wir suchen Unternehmen aller Größen, aus allen Sektoren und geografischen Regionen und aus einer Vielzahl von Branchen.

Wie wählen Sie die Unternehmen aus, die es letztlich in das Portfolio schaffen?

Bouchriha: Wir schließen Unternehmen aus, die sich nicht an die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen halten, sowie solche, deren Aktivitäten umstritten sind (Waffen, Tabak, Kohle) oder in anderen Geschäftsfeldern tätig sind, die wir als nicht nachhaltig erachten. Dieser Prozess ermöglicht es uns, das Anlageuniversum um 20 Prozent oder mehr zu reduzieren. Unsere Fundamentalanalyse der Unternehmen stützt sich darüber hinaus auf drei Säulen: Thematische, finanzielle und bewertungstechnische Kriterien.

Könnten Sie den Ansatz bitte näher erläutern?

Bouchriha: Zunächst verwenden wir einen doppelten thematischen Filter, um unser investierbares Universum zusammenzustellen: Die Unternehmen werden in Kategorien eingeteilt, die auf unseren beiden Ansätzen beruhen: Abschwächung und Anpassung. Zu diesem Zweck haben wir ein Tool entwickelt, mit dem wir eine detaillierte Analyse des Beitrags jedes Unternehmens zu Umweltthemen (als Prozentsatz des Umsatzes) durchführen können.

Wir führen eine zusätzliche Finanzanalyse durch, um die mit ESG-Kriterien verbundenen Risiken und Chancen besser zu verstehen. Wir bewerten außerdem, inwieweit die Aktivitäten eines Unternehmens mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen verbunden sind und wie es seine Beziehungen zu den Stakeholdern pflegt. Wir schließen Unternehmen aus, die die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen nicht einhalten.

Anschließend führen wir eine eingehende Analyse jedes Unternehmens innerhalb des Anlageuniversums auf der Grundlage von fünf grundlegenden Kriterien durch: Qualität des Managements, Wachstumspotenzial, Wettbewerbspositionierung, hohe Rentabilität und geringer Verschuldungsgrad. Zum Schluss bewerten wir die ausgewählten Aktien, wobei wir uns für diejenigen mit dem Potenzial langfristiger Investitionsrenditen entscheiden.

Candriam gleicht den CO 2 -Fußabdruck der Strategie durch den Kauf von Emissionsgutschriften aus. Was steckt dahinter?

Chosson: Wir sind der festen Überzeugung, dass der Kohlenstoffausgleich, wie er von Candriam praktiziert wird, unsere Aktienauswahl ergänzt, da er den Temperaturanstieg begrenzt. Obwohl die Unternehmen, in die wir investieren, Lösungen zur Verringerung der CO 2 -Emissionen anbieten und die Strategie darauf abzielt, 20 Prozent weniger Emissionen zu erzeugen als ihr Anlageuniversum, verbrauchen unsere Portfoliounternehmen in ihren Produktionsphasen Energie und verursachen CO 2 -Emissionen. Candriam gleicht den größten Teil dieses CO 2 -Fußabdrucks durch die Finanzierung zertifizierter „grüner“ Projekte aus.

Noch einmal zusammengefasst: Warum sollten Anleger dem Candriam-Ansatz Aufmerksamkeit schenken?

Chosson: Unserer Meinung nach ist eine Investition in diese Strategie aus einer Reihe von Gründen naheliegend. Der Klimawandel ist sowohl für die heutigen als auch für die künftigen Generationen eine globale Herausforderung. Die globale Erwärmung zwingt uns dazu, Lösungen zu suchen, um neue Treibhausgasemissionen einzudämmen und sich an die Folgen der bereits in die Atmosphäre gelangten Treibhausgase anzupassen. Als verantwortungsbewusste Investoren haben wir alle die Aufgabe, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu finanzieren und Unternehmen zu unterstützen, die entsprechende Lösungen zur Bewältigung der großen ökologischen Herausforderungen anbieten. Aus diesem Grund haben wir eine zukunftsorientierte Strategie entwickelt, die weit über den Ausschluss großer CO 2 -Emittenten hinausgeht. Wir investieren nur in Unternehmen, deren Kerngeschäft eine positive, greifbare und direkte Auswirkung auf die Bekämpfung der globalen Erwärmung hat. Im Rahmen der Anlageberichterstattung integrieren wir diese Dimension und messen die Auswirkungen auf zwei spezifische Indikatoren im Zusammenhang mit dem Klimawandel: Die Menge der vermiedenen CO 2 -Emissionen und den Prozentsatz der recycelten Abfälle.

Und gerade im ESG-Segment, dies als letzte Frage, tun sich chancenreiche Anlagemöglichkeiten auf?

Chosson: Wir glauben, dass Unternehmen, die in der Lage sind, praktische Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels anzubieten, langfristig ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Die Integration von ESG-Faktoren in die Finanzanalyse von Unternehmen, das Engagement für einen konstruktiven Dialog mit Unternehmen zur Förderung bewährter Praktiken und die Ausübung unserer Stimmrechte sollten für alle engagierten Anleger die Norm sein. ESG ist mehr als nur drei Buchstaben. Bei Candriam gehören die genannten Maßnahmen seit mehr als 25 Jahren zum Anlagealltag!

Über die Interviewten:

Marouane Bouchriha verwaltet seit Mai 2022 als Co-Fondsmanager die Klimaschutzstrategie von Candriam. Bevor er zu Candriam kam, war Bouchriha Co-Manager der Klimastrategien bei Edmond de Rothschild.

Alix Chosson ist als Senior ESG-Analystin und Klima- und Umweltspezialistin bei Candriam tätig. Zuvor war sie bei Standard Life als Analystin für verantwortungsvolles Investieren unter Vertrag.

