Dynamischer Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien

Saubere Energien könnten weltweit zur Basis der Energieversorgung werden

Saubere Energien sind zu einer Schlüsselkomponente der globalen Energieinfrastruktur geworden. Sie könnten das Potenzial haben, künftig zur primären Energiequelle zu werden. Dies dürfte auch für Anleger erhebliche Konsequenzen haben.

Massive staatliche Investitionsprogramme in den USA, Europa, China, Japan und anderen Ländern könnten die Verbreitung sauberer Energien beschleunigen und sie für den Massenmarkt tauglich machen.

Weitere Innovationen in den Bereichen Solar- und Windenergie sowie neuere Technologien wie Wasserstoff könnten das Wachstum zusätzlich antreiben.

Für Anleger, die in saubere Energien investieren möchten, könnten ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Indexfonds) interessant sein. Letztere bieten Engagements entlang der gesamten Wertschöpfungskette, darunter neben der Stromerzeugung auch Technologien, die unterschiedliche erneuerbare Energiequellen erschließen.

Dank Wind- und Solarenergie haben saubere Energien bereits heute großen Anteil am globalen Strommix. So lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Stromerzeugung zwischen 1985 und 2009 bei 17 bis 19 Prozent; heute liegt er nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) bei 29 Prozent. Ermöglicht haben dies Fortschritte in der Solar- und Windkrafttechnologie sowie staatliche Unterstützung. Effizientere und zuverlässigere Solarmodule und Windturbinen sowie Fördermittel der öffentlichen Hand haben die Kosten für sauberen Strom drastisch sinken lassen. Inzwischen liegen sie deutlich unter denen fossiler Brennstoffe. Dies schafft Anreize für eine beschleunigte Verbreitung und Größenvorteile, wodurch die Kosten weiter sinken. Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2026 um mehr als 60 Prozent ansteigen könnte. Damit würden 95 Prozent der gesamten neu installierten Stromerzeugungskapazitäten auf saubere Energien entfallen.

Saubere Energien sind weltweit im Aufwind

Rund um den Globus steigen Länder auf erneuerbare Energien als Quelle für zuverlässigen, erschwinglichen und sauberen Strom um. Als Reaktion auf die Energiekrise im Jahr 2022 erließen zahlreiche Regierungen neue Gesetze, um den Ausbau der Infrastruktur für saubere Energien zu beschleunigen. Bis 2030 könnten die Investitionen auf zwei Billionen US-Dollar pro Jahr steigen, das wären 50 Prozent mehr als heute, kalkuliert die IEA in ihrem jüngsten „World Energy Outlook“.

In den USA schickt sich der Inflation Reduction Act an, zum Wendepunkt für Angebot und Nachfrage zu werden. Es ist das umfangreichste Maßnahmenpaket, das der US-Kongress für saubere Energien und zur Eindämmung des Klimawandels auf den Weg gebracht hat. Das Gesetz sieht Ausgaben von rund 370 Milliarden US-Dollar im Bereich erneuerbarer Energien vor, um die nationale Energiesicherheit zu verbessern und die CO2-Emissionen zu senken. Investiert werden sollen sie in die Erzeugung von Wind- und Solarenergie, die Fertigung von Komponenten entlang der Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien sowie in Technologien rund um Elektrifizierung und Energieeffizienz, die für die Energiewende zentral sind.

Grafik 1: Erhebliche öffentliche Ausgaben

Quelle: BlackRock Investment Institute und Rocky Mountain Institute, Dezember 2022. Anmerkung: Die Grafik zeigt die vom Rocky Mountain Institute geschätzten Investitionen und Anreize der wichtigsten 2022 in den USA verabschiedeten Gesetze mit klimarelevanten Elementen, wie der Inflation Reduction Act, der Infrastructure Investment and Jobs Act und der CHIPS and Science Act (siehe https://rmi.org/climate-innovation-investment-and-industrial-policy). Die Analyse ist als vorläufige Schätzung zu verstehen und kann durch spätere Analysen aktualisiert oder präzisiert werden. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung im Bereich kohlenstoffarmer Technologien lassen sich in folgende Komponenten aufschlüsseln: 26 % für saubere Technologien allgemein, 22 % für Grundlagenforschung, 21 % für Wasserstoff, 19 % für Kernenergie und 12 % für Kohlenstoffneutralität. Die Grafik zeigt eine Aufschlüsselung der öffentlichen Mittel (in Milliarden US-Dollar) aus den wichtigsten klimarelevanten Gesetzespaketen in den USA, darunter der Inflation Reduction Act, der Infrastructure Investment and Jobs Act und der CHIPS and Science Act.

Unserer Meinung nach könnten Produzenten sauberer Energie und Technologiehersteller profitieren, da Steuergutschriften, Investitionen und direkte Abnahmen dazu beitragen könnten, die Umsätze anzukurbeln und die Margen zu verbessern. Laut IEA könnte sich – vor allem dank des Inflation Reduction Act – der jährliche Zubau von Solar- und Windkraftanlagen in den Vereinigten Staaten bis 2030 fast verdreifachen.

Auch das 2021 verabschiedete US-Infrastrukturgesetz (Infrastructure Investment and Jobs Act; IIJA) sieht Fördermittel in zweistelliger Milliardenhöhe für saubere Energiequellen und -technologien vor, die diese wirtschaftlicher machen könnten. Dadurch könnten saubere Energien über den Stromsektor hinaus relevant werden, zum Beispiel für Funktionen in Verkehr, Gebäude und Industrie, die nicht vom Strom abhängen.

Auch außerhalb der USA wird die Energiewende weltweit erheblich vorangebracht:

Europa: 2022 legte die Europäische Kommission ihren 210 Milliarden Euro schweren REPowerEU-Plan vor. Damit hob sie ihr Ziel für den Anteil sauberer Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 45 Prozent an, wodurch die Kapazitäten für saubere Energien in Europa um weitere 15 Prozent steigen würden. Der REPowerEU-Plan ist neben der Investitionsoffensive Global Gateway ein zentraler Bestandteil der EU-Strategie zur Beschleunigung der Energiewende. Aus dem Global-Gateway-Programm sollen weltweit 300 Milliarden Euro zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung investiert werden. Aufbauend und ergänzend zu diesen Initiativen hat die EU unlängst den Green Deal Industrial Plan vorgestellt. Dieser zielt darauf ab, die Verbreitung von Technologien und Produkten zu fördern, ohne die Europa seine Klimaziele nicht erreichen kann.

China: Im März 2021 verabschiedete China seinen 14. Fünfjahresplan, der vorsieht, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugungskapazität bis 2025 auf 50 Prozent ansteigen soll, allen voran aus Wind- und Solaranlagen. Der Plan ist ein wichtiger Baustein und zeigt, wie China plant, seine Emissionsziele bis 2030 zu erreichen und bis 2060 CO2-neutral zu sein.

Japan: Japan will mit seinem 2022 verabschiedeten Green-Transformation-Programm umgerechnet 126 Milliarden US-Dollar investieren, um seine Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Ein erheblicher Teil der Gelder wird in alternative Energiequellen, Technologien und Infrastruktur fließen.

Kontinuierliche Innovationen könnten Verbreitung sauberer Energien beschleunigen

Es gibt Schätzungen, etwa von McKinsey, die davon ausgehen, dass die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien weltweit bis 2026 um mehr als 80 Prozent gegenüber 2020 zunehmen wird, wobei zwei Drittel davon auf Wind- und Solarenergie entfallen.

Windenergie

Seit der Erfindung der Windmühle ist viel Zeit vergangen. In Sachen Windenergie hat sich seitdem einiges getan. Onshore-Windparks bestehen aus Hunderten, mitunter Tausenden einzelner Windräder, die rund 100 Meter in die Höhe ragen und deren Rotorblätter einen Durchmesser von 130 Metern haben. Ein einzelnes Windrad kann 940 Haushalte mit Strom versorgen. Dank technologischer Fortschritte, die das Design verbessert und die Kosten gesenkt haben, werden Windräder immer effizienter.

Technologische Fortschritte haben die Kosten reduziert. Dies schafft Anreize für neue Windkraftprojekte und den Ausbau der installierten Leistung.

Grafik 2: Leistung aus installierten Windkraftanlagen

BP, „Statistical Review of World Energy 2022“, Juni 2022. Die Grafik veranschaulicht die Zunahme der Leistung installierter Windkraftanlagen in Gigawatt seit 2009.

Verbesserte Werkstoffe und neue technische Verfahren ermöglichen den Bau noch größerer Windräder: Die größten in der Entwicklung befindlichen Turbinen sind über 250 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 240 Metern. Andere Technologien, wie eingebaute Sensoren und künstliche Intelligenz, bieten zusätzliche Vorteile, indem sie die Windräder in Echtzeit immer genau in den Wind drehen, um diesen optimal nutzen zu können.

Solarenergie

Die Stromerzeugung mit Solarmodulen nimmt rasant zu. In den USA entfielen 45 Prozent der Stromkapazitäten, die in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 neu hinzukamen, auf Photovoltaikanlagen, berichtete der Handelsverband der US-Solarenergiebranche SEIA. Von 2016 bis 2020 stiegen die Solarkapazitäten im Durchschnitt um 98 Gigawatt pro Jahr, verglichen mit 32 Gigawatt in den sechs Jahren zuvor. 2021 lag der Anteil der Solarenergie an der weltweiten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien laut SEIA bereits bei 13 Prozent.

Grafik 3: Fortschritte in der Wertschöpfungskette haben Photovoltaikanlagen billiger gemacht und ihre Verbreitung beschleunigt

Quelle: BlackRock, 2023. Die Grafik dient nur der Veranschaulichung.

Fortschritte in der Wertschöpfungskette haben die Preise für Photovoltaikanlagen gesenkt und ihre Verbreitung beschleunigt. In der Entwicklung befinden sich derzeit Photovoltaikzellen mit Mehrfachübergängen, das heißt Zellen aus mehreren Halbleitermaterialien, die einen höheren Wirkungsgrad als die heutigen Siliziumzellen haben. Laborversuche mit anderen Materialien wie Perowskit und Quantenpunkte sind überaus vielversprechend. Diese können nicht nur den Wirkungsgrad der Photovoltaik verbessern, sondern zum Beispiel auch Farben und Fensterglas für die Erzeugung von sauberer Energie nutzbar machen.

Wasserstoff

Wasserstoff (H2) ist zwar das am häufigsten vorkommende Element im Universum, aber dennoch der Neuling unter den erneuerbaren Energien. Er enthält dreimal so viel Energie wie Benzin und verbrennt emissionslos. Elektrolyseure können Wasserstoff erzeugen, indem sie Wasser und Strom nutzen. Kommt der dazu benötigte Strom aus sauberen Energiequellen wie Wind und Sonne, produzieren Elektrolyseure „Grünen Wasserstoff“. Letzterer lässt sich in Brennstoffzellen zur Wärme- und Stromerzeugung nutzen oder kann Brennöfen in der industriellen Produktion beheizen und als Quelle sauberer Energie dienen. Schätzungen zufolge wird die Wertschöpfungskette für Grünen Wasserstoff bis 2050 ein Volumen von elf Billionen US-Dollar erreichen.

Sauber erzeugter Strom kann nur dort ankommen, wo es Stromnetze gibt. Dabei wird 80 Prozent der heute weltweit verbrauchten Energie für netzferne Endanwendungen benötigt, wie etwa das Benzin beim Autofahren oder Öl und Kohle in der industriellen Produktion. Grüner Wasserstoff liefert saubere Energie für Anwendungen, wo die Elektrifizierung keine Option ist.

Sauberer Strom ist von der elektrischen Infrastruktur abhängig. Die fortschreitende Elektrifizierung und Fortschritte bei der Produktion von Grünem Wasserstoff werden die Nachfrage nach sauberem Strom ansteigen lassen.

Grafik 4: Anteil sauberer Energiequellen am gesamten Energieverbrauch und der Stromerzeugung (%)

IEA, “World Energy Outlook 2022“, November 2022. Schätzungen künftiger Entwicklungen können sich als unzutreffend erweisen. Die Grafik zeigt den Anteil sauberer Energiequellen am gesamten Energieverbrauch und der Stromerzeugung. Sie macht deutlich, dass ihr Anteil an der Stromerzeugung höher ist als am gesamten Energieverbrauch.

In saubere Energien investieren

Anleger, die in dieses Thema investieren möchten, können ETFs in Erwägung ziehen, die nicht nur ein Engagement in sauberen Energiequellen wie Solar- oder Windenergie bieten können, sondern das gesamte Erzeugerspektrum und die vielen Grundlagentechnologien einbeziehen. Dazu gehören:

- Unternehmen, die in der Erzeugung und Verteilung von sauberer Energie aus Wind, Sonne und Erdwärme tätig sind, sowie Hersteller von Wasserstoff und Bioenergie;

- Unternehmen, die Technologien und Komponenten für die Erzeugung und Verteilung von sauberer Energie herstellen, wie unter anderem:

Windräder und ihre Komponenten, einschließlich Rotorblättern, Maschinenhäusern, Antriebswellen, Getrieben, Sensoren und Generatoren;

Solarmodule, Silizium- und andere Solarzellen, Solarglas, Wechselrichter, Laderegler, Batterien, Gestelle und die dafür notwendigen Werkstoffe;

Wasserstoff, Brennstoffzellen, Elektrolyseure, Wasserstofftankstellen.

Zukunftsorientierte Anleger können profitieren

Innovationen und die in der Folge optimierte Wirtschaftlichkeit werden unseres Erachtens die Verbreitung sauberer Energien beschleunigen und ihren Anteil am globalen Strom- und Energiemix deutlich erhöhen. Politische Maßnahmen und öffentliche Gelder dürften diesen Wandel zementieren, die Kassen der sauberen Energieunternehmen klingeln lassen und neue Möglichkeiten für Wachstum eröffnen. Zukunftsorientierte Anleger, die vom Boom bei sauberen Energien profitieren wollen, können schon heute sehen, aus welcher Richtung der Wind weht und dass erneuerbare Energien in Zukunft auf der Sonnenseite stehen könnten.