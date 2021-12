Erneut Führungswechsel bei AWD in Österreich

Die beiden bisherigen Geschäftsführer Kurt Rauscher und Werner Eder verlassen laut einer Mitteilung von AWD Österreich das Unternehmen „im besten Einvernehmen“. Zeitgleich muss das Unternehmen die Verantwortung für die osteuropäischen Landesgesellschaften abgeben. Für die AWD-Einheiten in Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn ist künftig die Konzernzentrale in Hannover zuständig.Als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung wurde zum 1. März 2011 der AWD-Manager Eric Samuiloff ernannt. Er folgt auf Kurzzeit-AWD-Österreich-Chef Ralph Müller, der zur Wiener Städtischen wechselt. Zudem steigt zum 1. April Christoph Obererlacher in die AWD-Geschäftsführung auf: Der bisherige Direktor für die Regionen Kärnten und Osttirol wird für den Vertrieb zuständig sein.Wegen des Verkaufs von Immofinanz-Aktien und einer Kampagne des österreichischen Verbraucherschutzvereins VKI hat AWD in Österreich seit Jahren ein großes Imageproblem . Über die Zulässigkeit von Sammelklagen mehrerer Tausend Anleger wird seitdem nachhaltig vor Gericht und in den Medien gestritten.