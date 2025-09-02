Könnte die im neuen Wehrdienstgesetz festgelegte obligatorische Musterung jungen Männern die Aufnahme in die PKV oder die BU-Versicherung erschweren? DAS INVESTMENT fragte nach.

Die Debatte um Deutschlands Verteidigungsfähigkeit erreicht einen neuen Höhepunkt: Ende August 2025 hat das Bundeskabinett unter Kanzler Friedrich Merz ein neues Wehrdienstgesetz beschlossen, das zunächst auf Freiwilligkeit setzt, aber die Tür für eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht offen hält.

Ab 2026 sollen alle 18-jährigen Männer verpflichtend einen digitalen Fragebogen ausfüllen, in dem persönliche Daten, Verfügbarkeit, Bildungsabschlüsse und sonstige Qualifikationen sowie die Bereitschaft zu einer Wehrdienstleistung abgefragt werden - für Frauen bleibt dies freiwillig. Wer den Fragebogen grundlos verweigert, könnte laut Bundeswehr mit Sanktionen wie Bußgeldern belegt werden. Ab dem 1. Juli 2027 wird die Musterung, also die ärztliche Untersuchung auf Wehrdiensttauglichkeit, für alle Männer ab Jahrgang 2008 wieder verpflichtend - auch wenn sie sich nicht für den freiwilligen Wehrdienst entscheiden.

Nach Berechnungen der Bundeswehr sollen pro Jahr rund 300.000 Männer die Fragebögen ausfüllen. Die Bundeswehr benötigt etwa 80.000 zusätzliche aktive Soldaten, um die Nato-Vorgabe von 260.000 Soldatinnen und Soldaten zu erfüllen - eine Herausforderung angesichts der aktuell nur rund 183.000 aktiven Soldaten. Der Sold liegt anfangs bei rund 2.200 Euro, zusätzliche Anreize wie ein Zuschuss zum Pkw-Führerschein der Klasse B (bis zu 3.500 Euro) sollen den Dienst attraktiver machen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete das Gesetz als „Riesenschritt nach vorne“. Doch nicht alle sehen das ähnlich: Die Diskussion zwischen Befürwortern und Kritikern des neuen Wehrdienstgesetzes spaltet die deutsche Gesellschaft. Kürzlich brachte ein Versicherungsexperte einen weiteren Aspekt ins Gespräch. Sensible Gesundheitsdaten, die bei der verpflichtenden Musterung junger Männer erhoben werden sowie eventuelle Falschdiagnosen von Ärzten könnten in falsche Hände geraten und den Gemusterten später den Einstieg in die private Krankenversicherung (PKV) oder in die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) erschweren.

Wäre das tatsächlich denkbar? DAS INVESTMENT stellte diese Frage in einer großen Versicherungsvermittler-Gruppe auf Facebook mit knapp 12.000 Mitgliedern. Die Antworten fielen unterschiedlich aus.

„Keine neue Erfindung“

Ein Vermittler aus München gibt Entwarnung. „Wenn du zu deinem Hausarzt gehst und dort eine Diagnose erstellt wird, ist das Risiko des Datenmissbrauchs auch nicht höher oder geringer“, erklärt er. Die Wehrpflicht und damit die Musterung sei doch keine neue Erfindung. Die habe es bereits bis 2011 gegeben. Auch damals seien die Daten bereits digital erfasst worden – in einer Zeit, in der der Datenschutz noch keine so große Rolle spielte wie heute. Trotzdem seien dem Vermittler aus dieser Zeit keine großen Datenlecks bekannt, die zu einer Ablehnung einer beantragten BU oder PKV geführt hätten. „Da gibt es wesentlich mehr Probleme durch Falscheintragungen von Diagnosen durch Ärzte in die Patientenakte“, schreibt er.

Sein Kollege, der für die DVAG in einer Gemeinde in Rheinland-Pfalz arbeitet, bestätigt diese Einschätzung. Es könne nicht mehr passieren als bisher auch schon, erklärt er. Und Datenlecks kämen eher durch zu offenherzige Einträge der Betroffenen in Social Media zu Stande.

Musterungsdaten nur in der internen Personalakte der Bundeswehr

Dem schließt sich auch ein weiterer Vermittler an. „Die Musterungsdaten werden von der Bundeswehr in der internen Personalakte geführt. Diese wird auch nicht ohne weiteres herausgegeben, außer zwingende dienstliche Gründe erfordern UND erlauben es, beispielsweise eine Anzeige wegen Versicherungsbetrugs“, schreibt er. Zudem würden auch hier DSGVO, BDSG und Arztprivilegien gelten. Die Erhebung der sensiblen Daten sei hier nicht gefährlicher als an anderen Stellen, vielleicht sogar noch sicherer, so sein Fazit.

„Das ist möglich und wird auch so passieren“

Doch es gibt auch kritischer Stimmen. „Ja, das ist möglich und wird auch so passieren“, schreibt ein Versicherungs- und Finanzmakler aus Lörrach. „Rein sachlich ist das geplante Vorhaben und Vorgehen nur eine Risikoerhöhung. Sie wird aber von den meisten beteiligten Statistikern als vernachlässigbar und tolerable Größenordnung angesehen werden“, erläutert er. Allerdings hält der Vermittler die elektronische Patientenakte und den Umgang damit für das größere Problem, wenn es um den Schutz vor Verlust sensibler Gesundheitsdaten geht.

Der auf Pflege- und Arbeitskraftabsicherung spezialisierte Versicherungsmakler Christian Steffen Fröhlich sieht das ähnlich. „Umso mehr Stellen Daten haben, umso höher das Risiko - also ist schon ein gewisses Thema“, schreibt er. Doch auch er hält die elektronische Patientenakte für viel riskanter: „Solang die ePA so ist, wie sie ist, würde ich mir über die Bundeswehr keinen Kopf machen“.