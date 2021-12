Erst Golfer, dann Schwellenmarkt-Investor: Tiger Woods‘ Ex frisch verliebt

Wie die schwedische „Expressen“ berichtet, ist Elin Nordegren, die Ex-Ehefrau von Tiger Woods, wieder liiert. Die Zeitung zitiert Augenzeugen, die die 31-Jährige beim Turteln mit Jamie Dingman vor ihrem Stockholmer Apartment gesehen haben wollen.Jamie Dingman, Sohn des Milliardärs Michael Dingman, ist erfolgreicher Finanzinvestor und Schwellenmarkt-Experte. Zusammen mit seinem Vater, dem Milliardär Michael Dingman, hält er größere Positionen an China-Investments sowie an russischen Private Equity Fonds. Der Amerikaner lebt zwar in New York, reist aber aus beruflichen Gründen oft nach Schweden.Nordegren war mehr als fünf Jahre mit dem Profi-Golfer Tiger Woods verheiratet, bis sie sich im Sommer 2010 aufgrund seiner zahlreichen Affären scheiden ließ. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Samanta (4) und Charlie (2).