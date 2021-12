Erst Haft, dann Sperre Finanzaufsicht schließt Ex-Hedgefonds-Chef Peterson aus Finanzbranche aus

Magnus Peterson, der Gründer von Weavering Capital (UK), ist der zweite verurteilte Finanzmann innerhalb von zwei Wochen, der in Großbritannien von einer Tätigkeit in der Branche ausgeschlossen wurde. Peterson wurde im Januar zu einer Haftstrafe von 13 Jahren wegen Betrugsdelikten verurteilt, die seine Kunden rund 536 Millionen Dollar (485 Millionen Euro) kosteten. Am Montag sperrte ihn die Financial Conduct Authority (FCA) für Positionen, die eine von der Aufsicht erfasste Tätigkeit umfassen. Ein ähnliches Urteil wurde am 16. Oktober gegen Kweku Adoboli verhängt, der als Händler bei der UBS Group einen Handelsverlust von 2,3 Milliarden Dollar verursacht hatte. Peterson habe das Vertrauen von Investoren missbraucht, erklärte Mark Steward, Director of Enforcement and Market Oversight bei der FCA, laut Mitteilung. „Über eine längere Zeit nutzte er das Geld von Investoren, um sein Geschäft zu stützen, und log dann, um die Täuschung zu vertuschen.“Der Zusammenbruch des 600 Millionen Dollar schweren Hedgefonds löste eine sechsjährige Untersuchung durch das britische Serious Fraud Office (SFO) aus. Petersons System war „clever, unlauter und raffiniert“, erklärte Richter Andrew Smith bei der Urteilsverkündung im Januar. Bei Adoboli wartete die FCA mit der Sperre ab, bis er drei Jahre im Gefängnis verbüßt und ein Gericht entschieden hatte, ihn in sein Geburtsland Ghana abzuschieben. Bei Peterson kam der Ausschluss bereits neun Monate nach der Verurteilung. „Das ist ein unvermeidlicher Abschluss für eine Phase, in der die Ehrlichkeit in der City in Frage gestellt wurde“, sagte der Londoner Anwalt Shane Collery. „Personen, die sich ohne guten Grund an Unredlichkeiten beteiligt haben, müssen nun mit den langfristigen Konsequenzen zurechtkommen.“Ein Anwalt, der Peterson während seines Prozesses vertreten hatte, lehnte einen Kommentar ab. Der gebürtige Schwede Ulf Magnus Michael Peterson benannte Weavering nach einem Dorf in Kent, nahe seinem damaligen Wohnort. Laut SFO erklärte er gegenüber Investoren, er verfolge eine Niedrigrisikostrategie und investierte börsengehandelte Futures und Optionen. Nachdem der Fonds Geld verlor, versuchte Peterson, die Verluste mit Zinssatz-Swaps mit einem Nominalwert von rund 637 Millionen Dollar zu vertuschen, die nicht eingelöst oder liquidiert werden konnten, weil die Gegenpartei ein anderer von ihm kontrollierter Fonds war, so die SFO.