Svetlana Kerschner 11.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Erst im Januar 2018 EU-Kommission will Mifid II verschieben

Planmäßig sollte Mifid II am 17. Januar 2017 in Kraft treten. Daraus wird aber wohl nichts. Denn die EU-Kommission will die Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie um ein Jahr verschieben.