Erst London und Paris, jetzt Frankfurt Wells Fargo Asset Management mit neuer Niederlassung

Wells Fargo Asset Management hat eine neue Niederlassung in Frankfurt. Damit stellt sich das Unternehmen in Europa weiter auf. Bereits Anfang des Jahres eröffnete es ein Büro in Paris. Die Firma hat außerdem eine Niederlassung in London.Für den neuen Standort hat Wells Fargo Jakob Wiggert zum Vertriebsleiter ernannt. Als Verantwortlicher für Geschäftsentwicklung und Vertrieb in Deutschland und Österreich soll er sich um mehr institutionelle Anleger und Großkunden bemühen.Wiggert kommt von BNP Paribas Investment Partners, wo er seit 2007 eine ähnliche Funktion hatte, zu Wells Fargo. Zuvor arbeitete er als Vertriebsleiter für Schroders.