Der Vermögensverwalter Erste Asset Management will sein deutsches Wholesale-Geschäft ausbauen: Zwei Senior Sales Manager verstärken ab 2026 das Team um Kilian Minderlein.

Verstärken zum Jahreswechsel den Vertrieb von Erste AM in Deutschland: Benjamin Hots und Leoni Hens.

Die Erste Asset Management Deutschland baut ihr Wholesale-Team zu Jahresbeginn 2026 mit zwei Senior Sales Managern aus: Leoni Hens und Benjamin Hots verstärken das Team um Kilian Minderlein, Leiter des Wholesale-Geschäfts bei Erste AM.

Leoni Hens war zuletzt als Business Development Services Manager bei Ethenea und Main First in Frankfurt am Main tätig. Zuvor arbeitete sie im Projektmanagement beim privaten Krankenversicherer Debeka. Hens verfüge über Erfahrung in der Betreuung von Anlageberatern und Asset Managern, betont ihr neuer Arbeitgeber.

Benjamin Hots kommt vom Asset Manager Loys, wo er als Vertriebsdirektor mit Fokus auf den norddeutschen Markt tätig war. 2017 wechselte er von der Raiffeisen Genossenschaftsbank zur European Bank for Financial Services, wo er im B2B-Bereich Banken, Vermögensverwalter und IFAs betreute.

Mit den beiden Neuzugängen sei das Wholesale-Team der Erste AM ab Jahresbeginn in allen Regionen Deutschlands vertreten, wie man bei dem Unternehmen betont. Neben Hens und Hots gehören außerdem Maximilian Palbuchta im Münchener Büro und Elke Kowalke in Frankfurt zum Team.

Die Erste Asset Management mit Stammsitz in Wien verwaltet insgesamt ein Vermögen von 102,8 Milliarden Euro (Stand: 30. November 2025). Sie ist der Vermögensverwaltungsarm der österreichischen Erste Group Bank, die Standorte in Österreich, Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn betreibt.