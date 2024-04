Die Erste Asset Management (Erste AM) in Haar bei München holt Maximilian Palbuchta als neuen Sales Manager im Bereich Wholesale. Er beginnt zum 1. April und wird eng mit Senior Sales Manager Kilian Minderlein zusammenarbeiten.



Vor seinem Wechsel zu Erste AM war Palbuchta in verschiedenen Führungspositionen bei der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg tätig, zuletzt als Stellvertretender Filialbereichsdirektor.



Die Erste Asset Management ist seit 1965 am Markt und verwaltet ein Vermögen von 80 Milliarden Euro (Stand 29.02.2024).