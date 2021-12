Erste Asset Management: Neuer Vertriebsdirektor für Institutionelle

Die österreichische Fondsgesellschaft Erste Asset Management erweitert ihr Vertriebsteam in Berlin. Hagen Sinodoru verantwortet künftig den Vertrieb an institutionelle Investoren. Der 49-Jährige berichtet direkt an Christian Schön, Mitglied des Vorstands der Erste Asset Management.Sinodoru war zuvor selbstständig und arbeitete so seit 2009 als Berater für verschiedene Vermögensverwalter. Außerdem hatte er Lehraufträge an der Business School Potsdam, der Berliner School of Economics and Law sowie der ISC-Paris School of Management. Vor seiner Selbstständigkeit war er Director Corporate Finance bei der Deutschen Bank in Frankfurt und Leiter der Berliner Kreditkonsortialabteilung der Bankgesellschaft Berlin.