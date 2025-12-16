Erste Asset Management und Partners Group schließen Partnerschaft
Erste Asset Management und Partners Group haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine Private-Markets-Lösung für Kunden der Erste Group entwickeln.
Das neue Produkt wird als Evergreen-Fonds nach der Eltif-2.0-Verordnung strukturiert und ausschließlich Kunden der Erste Group in deren Heimatmärkten angeboten. Die Lösung ermöglicht Zugang zu Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. Die Investitionen erfolgen über die Evergreen-Strategien von Partners Group.
Aufgabenverteilung der Partner
Partners Group bringt seine Plattform für Private-Markets-Portfoliolösungen ein. Das Unternehmen verwaltet weltweit über 174 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Im Bereich der privaten Vermögensverwaltung beläuft sich das verwaltete Vermögen auf 52 Milliarden US-Dollar.
Erste Asset Management steuert seine Expertise im Bereich Primärinvestitionen sowie seine Kundenbasis in Mittel- und Osteuropa bei. Die Fondsgesellschaft verwaltet ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro.
Statements der beteiligten Parteien
Markus Pimpl, Managing Director bei Partners Group, erklärte, man freue sich, privaten und institutionellen Kunden der Erste Group Zugang zu einer flexiblen Allokation in privaten Märkten zu bieten.
Heinz Bednar, Vorstandsvorsitzender von Erste Asset Management, bezeichnete die Partnerschaft als Teil der Strategie, das Veranlagungsangebot um Lösungen für private Märkte zu erweitern.
Partners Group hat bereits mehrere strategische Vereinbarungen mit Finanzinstituten weltweit abgeschlossen. Das Unternehmen arbeitet mit über 130 Vermittlern und Partnern zusammen.
Der Start des gemeinsamen Angebots ist für die Heimatmärkte der Erste Group vorgesehen.