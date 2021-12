Erste Bond Emerging Markets Corporate Short Term Schwellenländer-Unternehmensanleihen: Neuer Fonds kombiniert gutes Rating mit kurzen Laufzeiten

Péter Varga, Fondsmanager der Erste Asset Management

Die österreichische Erste Asset Management bietet ihren neuen Erste Bond Emerging Markets Corporate Short Term (ISIN: AT0000A1ULN6) ab sofort auch in Deutschland an. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung im kürzeren Laufzeituniversum.

Bei der Titelselektion achtet Fondsmanager Péter Varga auf ein Mindestrating von B-. Im Rahmen dieser Anlagestrategie entspricht der in US-Dollar notierte Publikumsfonds auch den Rating-Untergrenzen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes.

Das Startportfolio des Fonds besteht aus 71 Titeln. Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter drei Jahren machen derzeit etwa zwei Drittel des Fondsvermögens aus. Die höchsten Ländergewichtungen: China (13 Prozent), Brasilien (13 Prozent), Indien (10 Prozent), Türkei (9 Prozent) und Russland (9 Prozent).