Erste Frau an der Spitze Neue Deutschland-Chefin für Immobilien-Geschäft der Allianz

Annette Kröger ist neue Chefin der Allianz Real Estate Germany. Damit übernimmt sie die Geschäfte von Stefan Brendgen, der die Allianz Mitte vergangenen Jahres verlassen hatte. Die 35-Jährige arbeitet seit 2009 im Unternehmen, zunächst als Investment-Chefin, später zusätzlich als Chefin des internationalen Asset Managements.Kröger kommt von ursprünglich von Goldman Sachs. Dort war sie für die Whitehall Real Estate Funds für Großbritannien und Deutschland tätig. In ihrer Zeit bei der Allianz erwarb das Unternehmen unter anderem das Bürohochhaus Skyper in Frankfurt oder die Kö-Galerie in Düsseldorf.