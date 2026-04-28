Österreichs größte Bank will in den europäischen ETF-Markt einsteigen. Der Weg dorthin war holprig – doch jetzt stehen zwei eigene Indexfonds in den Startlöchern.

Österreichs größte Bank macht Ernst: Die Erste Group will erstmals eigene börsengehandelte Indexfonds in Europa anbieten. Zwei Produkte stehen kurz vor dem Start – der Erste ETF Global Equities ETF und der Erste ETF US Equities ETF. Beide wurden bereits in Irland registriert, wie „ETF Stream“ berichtet.

White-Label-Plattform scheiterte

Der Weg zu diesem Schritt verlief alles andere als geradlinig. Ursprünglich hatte die Erste Group für den Markteinstieg mit der Velocity-Plattform der Citigroup zusammengearbeitet. Das Vorhaben scheiterte jedoch, nachdem Citi das erst 2024 gestartete White-Label-Angebot für ETFs in Europa weniger als ein Jahr nach dem Start wieder eingestellt hatte. Die Plattform ging anschließend an die Carne Group über.

Neben der Erste Group war die deutsche DZ Bank als weiterer Kunde der Velocity-Plattform vorgesehen. Diese kooperiert nun mit dem White-Label-Spezialisten Han-ETF und hat ihre ETF-Produkte inzwischen auf den Markt gebracht. Auch Waystone und große Häuser wie State Street, Amundi und DWS sind im White-Label-Geschäft aktiv.

Erste Group: Millionen Kunden, starke Vertriebsbasis

Die Erste Group selbst bringt gute Voraussetzungen für den Einstieg ins ETF-Geschäft mit. Die Bank betreut mehr als 23 Millionen Kunden, ist Teil des österreichischen Sparkassenverbands und stark in Zentral- und Osteuropa vertreten. Über die Sparkassen sowie die Erste Bank werden Produkte der Erste Asset Management bereits breit an Privat- und institutionelle Kunden vertrieben.