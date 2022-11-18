Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen

Allianz Private Krankenversicherung Erste PKV startet elektronische Patientenakte

Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) hat ihre elektronische Patientenakte (EPA) gestartet. Sie ist damit die erste private Krankenversicherung in Deutschland, die die Daten ihrer Kunden digital verwalten kann.

Allianz-Gebäude
Allianz-Gebäude: Der Versicherungsriese stellt seinen Kunden als erster PKV-Anbieter die elektronische Patientenakte zur Verfügung. | Bildquelle: Allianz
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Im August hat die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) von der Nationalen Agentur für Digitale Medizin Gematik die Zulassung erhalten, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte (EPA) zur Verfügung stellen zu können (DAS INVESTMENT berichtete). Nun stellt der Versicherungsriese als erster PKV-Anbieter seinen Kunden die EPA tatsächlich zur Verfügung.

 

 

Die EPA ist der digitale Aufbewahrungsort für sämtliche medizinischen Unterlagen der Versicherten und bündelt übergreifend alle sie betreffenden Dokumente. Dadurch will der Versicherer Behandlungsverläufe verbessern, bürokratische Prozesse verschlanken und den Zielen des Gesetzgebers zur digitalen Patientenversorgung in Deutschland etwas näherkommen.

Zugang über die Allianz Gesundheits-App

APKV-Vollversicherte können die EPA über die Allianz Gesundheits-App bedienen. Viele Versicherte nutzen diese App bereits, um beispielsweise Rechnungen einzureichen. APKV-Versicherten mit Zusatztarifen müssen hingegen auf die EPA ihrer jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherung zurückgreifen.

Aktuell können Versicherte mittels APKV-EPA medizinische Unterlagen und Daten speichern, diese mit Ärzten teilen sowie Medikationspläne und Notfalldatensätze hinterlegen lassen. Weitere Funktionen und Dienste werden folgen, sobald die Gematik diese für die EPA der PKV-Versicherten freigibt, verspricht APKV. Zum Beispiel seien für 2023 die e-Abrechnung und das e-Rezept geplant.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Versicherungen
  3. Private Krankenversicherung
  4. Krankenversicherung
  5. News
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Heute kann ich echte Freundschaften pflegen
Ex-Tecis-Vertriebspartner im Gespräch
„Heute kann ich echte Freundschaften pflegen“
Ruslan Korzhuk stieg als Vertriebspartner bei Tecis in die Finanz- und Versicherungsbranche ein. Mit DAS INVESTMENT sprach er über Karrieremöglichkeiten, Hierarchien und Provisionen im Strukturvertrieb und seinen Wechsel in die freie Maklerschaft.
Foto: Diese Krankenversicherer überzeugen im Ascore-Rating
Bilanz und Solvenz
Diese Krankenversicherer überzeugen im Ascore-Rating
Das Analysehaus Ascore nimmt erneut die privaten Krankenvollversicherer unter die Lupe. Das Feld der Spitzenreiter mit Bestnote schrumpft aber unter dem Strich stark zusammen.
Foto: Die Problemkinder der PKV-Branche
Krankenvollversicherungen
Die Problemkinder der PKV-Branche
Die Anbieter privater Krankenversicherungen (PKV) verlieren weiter Kunden. Zudem bereiten ihnen die anhaltend niedrigen Zinsen Probleme. Damit kommen manche gut zurecht, andere weniger. Wir zeigen, welche Versicherer in aktuellen Vergleichstests gut abschneiden beziehungsweise Nachholbedarf haben.
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
DI+ Flow-Ranking
Das sind die 10 aktiven Fonds mit den höchsten Zuflüssen im August
In welche aktiv gemanagten Fonds flossen im August die meisten Anlegergelder? Wir werten ab jetzt jeden Monat aus, welche Fonds im Vormonat die höchsten Netto-Zuflüsse hatten.
Foto: Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen
Jan Heldmann im Gespräch
„Man sollte sich auf ESG-Ratings wirklich nicht verlassen“
Jan Heldmann hat 260 Seiten lang durchgerechnet, was nachhaltiges Investieren wirklich bringt. Das Ergebnis dürfte einem Teil der Asset-Management-Branche wehtun.
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste