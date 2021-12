Erste-Sparinvest-Manager Bernd Stampfl über aktuelle Anleihe-Trends „Unternehmensanleihen sind die neue Kraft am Bondmarkt“

Bedingt durch die Stützungsmaßnahmen der EZB haben Finanzanleihen sich sehr gut entwickelt. Die Luft wird zwar schon ein wenig dünner, man findet dort aber noch das eine oder andere Juwel. Außerdem sehen wir im Telekommunikationssektor wieder mehr Chancen. Durch Konsolidierungen versuchen die Anbieter, ihre Kostenstruktur zu senken. Das verringert den Verschuldungsgrad und verbessert gleichzeitig die Bilanzsituation der Unternehmen. Ähnliches erwarten wir bei den Automobilproduzenten. Im Energiebereich hingegen sehen wir derzeit sehr hohe Volatilitäten. Die starke Bewegung beim Ölpreis verschlechtert den Ausblick für den Sektor.Wir bevorzugen weiter die Peripherieländer gegenüber Kerneuropa.Investmentgrade-Anleihen haben seit der Pleite von Lehman Brothers eine faszinierende Entwicklung durchgemacht. Anfänglich war das Segment eher unscheinbar, seit drei Jahren hat es sich als neue Kraft neben dem saturierten Staatsanleihe-Markt etabliert. Anleihen aus dem Investmentgrade-Bereich bilden die Basis für den Espa Reserve Corporate. Die Abgeltung für mögliche zukünftige Ausfälle ist bei diesen Unternehmensanleihen um einiges höher als bei High-Yield-Anleihen. Nichtsdestotrotz lohnt sich die Beimischung von Hochzinsanleihen in der derzeitigen Marktlage. Im Fonds ist sie ohnehin ein sehr wichtiger Bestandteil der Strategie.Bei Fonds mit kurzer Laufzeit sind die Preisausschläge im Rahmen einer Zinsänderung um ein Vielfaches geringer als bei Fonds mit langer Laufzeit. Der Nachteil ist, dass sich bei Zinssenkungen langlaufende Anleihen besser entwickeln werden. Wenn wir aber in ein Umfeld steigender Zinsen kommen, ist ein Fonds mit kurzer Laufzeit von Vorteil.Wir sehen derzeit einen weltweiten Trend zu Zinssenkungen. Jede Zentralbank versucht, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Volkswirtschaft zu sichern. Wenn in Europa die Zinsen gesenkt werden und so die Währung sich abschwächt, erhöht das den Druck auf die anderen Zentralbanken. Wenn also in Europa die Zinsen niedrig bleiben und in den USA erhöht werden, dann verteuern sich die amerikanischen Produkte am europäischen Markt. Daher wird die US-Notenbank Fed den Moment einer Zinserhöhung richtig wählen. Die zeitliche Vorhersage ist schwierig: Die Fed wird die Zinsen vermutlich erst dann anheben, wenn in Europa die wirtschaftliche Erholung an Dynamik gewinnt. Was wir derzeit aber sehen, ist eine relative Verbilligung von Anleihen in US-Dollar gegenüber Anleihen in Euro desselben Unternehmens. Der Fonds sichert die Währungsschwankungen ab, nimmt aber den Vorteil des günstigeren Papiers gerne mit.Seit die Europäische Zentralbank angefangen hat, im großen Rahmen Papiere aufzukaufen, sehen wir immer mehr Emissionen in Euro von Unternehmen außerhalb des Euroraums. Diese können sich hier aufgrund des niedrigen Zinsniveaus viel günstiger verschulden als zum Beispiel in ihren Heimatwährungen. Zuerst haben das große, weltweit tätige Unternehmen wie Apple, AT&T und Coca-Cola genutzt. Wir stehen hier aber erst am Anfang und werden wohl in den kommenden Wochen weitere Emissionen sehen.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an