Erste Sparinvest mit neuem Osteuropa-Aktien-Chef

Der gebürtige Bulgare übernimmt die Verantwortung für das siebenköpfige Team in Wien und die Tochtergesellschaften in Osteuropa. Dimitrov leitete zuletzt den Aktienhandel der Uni Credit CAIB in Zentral- und Osteuropa. Davor war er zwischen 2001 und 2007 er Senior Fondsmanager für osteuropäische Aktien bei Pioneer Investments Austria tätig. Zudem beriet der 40-Jährige Banken und Versicherungen sowie die bulgarische Regierung hinsichtlich Aktienveranlagungen in den zentral- und osteuropäischen Ländern.