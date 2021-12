Erste Sparinvest verteilt die Aufgaben neu

Manfred Zourek (40), der bereits seit Jahren den Türkei-Fonds Espa Stock Istanbul (WKN 694675) managt, übergibt den Fonds nun an die Kollegin Doris Stadler (36). Dafür übernimmt Zourek zusätzliche Funktionen im Österreich-Aktienfondsmanagement, unter anderem im Team für den Ringturm Österreich Aktienfonds (WKN 49729) und den Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds (WKN 65964) der Ringturm KAG. Zudem verantwortet er auch weiterhin den Espa Stock Vienna (WKN 85814).Doris Stadler ihrerseits übergibt ihren Osteuropa-Aktienfonds Espa Stock Europe-Emerging (WKN 85842) an Amalia Ripfl (35), die aus der Elternzeit zurückgekehrt ist. Ripfl hat den Fonds bereits zwischen 2004 und Februar 2008 gemanagt.Die Gesamtverantwortung für die Aktienfonds, die in Zentral- und Osteuropa investieren, liegt bei Alexandre Dimitrov (40).