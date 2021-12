Kryptowährung Erster Bitcoin-ETF in den USA gestartet

Lange hat sich die US-Börsenaufsicht SEC gesträubt und ETF-Pläne von Kryptounternehmen abgewiesen oder zumindest aufgeschoben. Jetzt gibt es grünes Licht für den ersten Bitcoin-ETF in den USA. Seit heute wird er an der New Yorker Stock Exchange gehandelt.

Der Bitcoin Strategy ETF (Ticker: BITO) von Proshares bildet allerdings nicht direkt den Spotpreis der Kryptowährung ab, der Fonds kauft auch keine Bitcoin zur Unterlegung der Anlage. Vielmehr setzt der neue ETF auf Bitcoin-Futures, die an der Chicagoer Terminbörse CME gehandelt werden.

Die Aussicht auf den Fondsstart in den USA dürfte mit zum Anstieg des Bitcoin-Preises in den vergangenen Tagen beigetragen haben. Der Preis liegt mittlerweile wieder bei über 62.000 Dollar und steuert auf sein Allzeithoch von Mitte April 2021 zu.

Weitere ETF-Anbieter stehen in den USA in den Startlöchern, auch für Bitcoin-Spot-ETFs, und warten auf das Go der Börsenaufsicht. Invesco gab indes jüngst bekannt, seinen Genehmigungsantrag für einen Bitcoin-Futures-ETF in den USA zurückzuziehen.