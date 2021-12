Erster ETF für seltene Erden in Aussicht

Der Market Vectors Rare Earth / Strategic Metals Index beinhaltet zum Start 24 Unternehmen. Zu den Schwergewichten zählen unter anderem Iluka Resources und Lynas Corp aus Australien. Auch in geographischer Hinsicht nehmen Unternehmen aus Australien zu Beginn des größten Teil des Index ein, gefolgt von Kanada und den USA. Der Index wird vierteljährlich angepasst und nach der Freefloat Marktkapitalisierung gewichtet.Momentan ist der von Van Eck in den USA begebene ETF das einzige Finanzprodukt auf den Market Vectors Rare Earth / Strategic Metals Index. Structured Solutions hat eine Lizenz erworben, um den Index als Basiswert für ein Finanzprodukt in Europa zu nutzen. Ein entsprechender Indexfonds soll in Kürze folgen.