Ideal Versicherung Überschussbeteiligung von bis zu 3,7 Prozent

Die Ideal Versicherung gibt als erste ihre Überschussbeteiligung für 2023 bekannt. Der Berliner Lebensversicherer behält seine vergleichsweise großzügige diesjährige Überschussbeteiligung auch im kommenden Jahr bei. Angesichts der Zinswende entfallen zudem die Zinsabschläge für Einmalbeiträge.

Die Ideal Lebensversicherung aus Berlin bietet ihren Kunden auch für das kommende Jahr eine laufende Verzinsung von 3 Prozent. Das gab die Gesellschaft am Mittwoch bekannt. Zusammen mit den jährlichen Schluss-Überschussanteilen beziehungsweise der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven ergibt sich eine Gesamtverzinsung von bis zu 3,7 Prozent. Auch für ihre klassische Rentenversicherung Ideal Universal Life hat die Gesellschaft die laufende Verzinsung auf 3 Prozent festgesetzt.

Im kommenden Jahr entfällt zudem der temporäre Zinsabschlag von 0,5 Prozentpunkten, der derzeit für Verträge gegen Einmalbeitrag oder mit kombinierter Beitragszahlung gilt. Diese Regelung betrifft sowohl Neuverträge als auch alle Verträge im Bestand. Damit reagiert der Versicherer auf die steigenden Zinsen. Der überdurchschnittlich hohe Anteil an liquiden Mitteln mache bereits erste Anlageerfolge bei Neuemissionen mit attraktivem Renditeniveau möglich, erklärt die Ideal.