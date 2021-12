Erstes Fazit zur Rentenreform Mütterrente ermöglicht vielen Frauen den Rentenbezug

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Markus Kurth, wollte wissen, was die Rentenreform der Bundesregierung bis jetzt gebracht habe. Wie das Versicherungsjournal berichtet, antwortete auf seine kleine Anfrage das Bundesarbeitsministerium.Demnach würden aufgrund der Mütterrente gut 64.000 Frauen überhaupt erstmals eine Rente beziehen können. Insgesamt habe die Anpassung um einen Entgeltpunkt 9,52 Millionen Müttern eine höhere Rente gebracht.Auch von der Rente mit 63 profitieren viele. So gingen aufgrund der neuen Regeln insgesamt knapp 140.000 Menschen vorzeitig in den Ruhestand. Die meisten davon sind allerdings Männer. Ihr Anteil ist doppelt so hoch wie der der Frauen.