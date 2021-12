Svetlana Kerschner 18.07.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz tritt in Kraft Bafin klärt auf: Das ändert sich im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

In diesem Monat trat das Erste Finanzmarktnovellierungsgesetz in weiten Teilen in Kraft. Was sich dadurch im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ändert, erklärt die Finanzaufsicht Bafin.