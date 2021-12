Erstmals Feri Fund Award vergeben

Jetzt ist auch Feri Rating & Research ins Fonds-Award-Geschäft eingestiegen: Zusammen mit dem Medienpartner N-TV haben die Bad Homburger erstmals den Feri Fund Award an Aktien- und Rentenfonds in elf Kategorien verliehen.In einem zweistufigen Prozess hat die Rating-Gesellschaft quantitative und qualitative Merkmale der Fonds geprüft. Dazu zählen das aktuelle Feri Rating, die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate, die Fondsmanager und der Investmentprozess.Der Sonderpreis Fonds-Innovation ging an den Lyxor ETF FTSE RAFI Europe (ISIN: FR 001 040 077 0), einen börsengehandelter Indexfonds, der den gleichnamigen Europa-Aktienindex nachbildet. Das Besondere am Index und damit am ETF: Er gewichtet die Aktien nicht nach Marktkapitalisierung, sondern auf Basis von fundamentalen Kriterien.