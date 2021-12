Erträge von bis zu 78 Prozent Diese Länder-Hedgefonds führen 2014

Fonds, in in die südasiatische Nation investieren, kommen bis Ende Juli auf einen Ertrag von 26 Prozent. Das belegen Daten des Marktforschers Eurekahedge.Zum Vergleich: Im Durchschnitt verzeichneten asiatische Hedgefonds den Daten zufolge ein Plus von 3,5 Prozent in diesem Jahr. Bei China liege der Ertrag bei 1,9 Prozent, bei Japan seien es 1,2 Prozent - während Nordamerika auf 3,8 Prozent und Europa auf 1,1 Prozent komme.Wenn es so weitergeht, werden Hedgefonds mit Indien-Fokus dieses Jahr ihre stärkste Entwicklung in fünf Jahren verzeichnen. Ihr Volumen liegt bei nur etwa einem Sechstel der 16,5 Milliarden Dollar, die in Japan investiert sind.Im Mai hatte Modi mit einem so großen Vorsprung die Wahlen für sich entschieden wie kein anderer Regierungschef seit 1984. Der Premierminister versprach, das Wirtschaftswachstum im Land wieder anzukurbeln, die Inflation in Grenzen zu halten und das Haushaltsdefizit zu bändigen. Zudem will er ins Stocken geratene Projekte wieder aufleben lassen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken.“Die Zeiten haben sich geändert. Und wir haben Modi, den Helden”, sagt Samir Arora, Gründer der Hedgefondsfirma Helios Capital Management aus Singapur. “Wir haben eine massive Veränderung beim Interesse beobachtet. Das nächste Jahr könnte für Indien sehr wichtig werden.” Der beste Hedgefonds mit Indien-Fokus bislang in diesem Jahr ist der India Insight Value Fund. Er kommt bis Ende Juli auf einen Ertrag von 78 Prozent, zeigen die Eurekahedge-Daten. Dahinter folgt The Mayur Hedge Fund mit einem Plus von 49 Prozent sowie Malabar India Fund mit einem Zugewinn von 48,6 Prozent bis einschließlich Juli.Das von auf Indien spezialisierten Hedgefonds verwaltete Vermögen hatte sich in den drei Jahren bis Ende 2007 annähernd versiebenfacht auf 5,3 Milliarden Dollar - während es in den darauffolgenden beiden Jahren auf 2,3 Milliarden Dollar einbrach, belegen Eurekahedge-Daten. Inzwischen hat sich das verwaltete Vermögen bis Ende Juli wieder auf 2,8 Milliarden Dollar erholt.Zum selben Zeitpunkt kamen Hedgefonds mit Japan-Fokus auf ein verwaltetes Vermögen von 16,5 Milliarden Dollar, und Nordamerika- Hedgefonds auf 1,4 Billionen Dollar.Die Indien-Hedgefonds konnten vor allen von den Kursgewinnen indischer Aktien profitieren. Viele der Fonds investieren in börsengehandelte Titel. Der Leitindex S&P BSE Sensex ist in diesem Jahr bis einschließlich Mittwoch um 25 Prozent nach oben geschnellt - verglichen mit einem Plus von 5,3 Prozent bei MSCI World Index und MSCI Asia Pacific Index sowie einem 8,9-Prozent-Aufschlag beim MSCI Emerging Markets Index.Hedgefonds mit Indien-Fokus setzen vor allem deshalb in ersten Linie auf Aktien, weil der Markt für Unternehmensanleihen weniger stark entwickelt ist als in anderen Länder. Das sagt Mohammad Hassan, Analyst bei Eurekahedge in Singapur, in einem Interview mit Bloomberg News.“Die meisten Hedgefonds, die in Indien investieren, sind Long-Short-Aktienfonds. Traditionell wetten sie auf steigende Kurse an den zugrunde liegenden Märkten”, erklärt Hassan weiter. “Das bedeutet, dass Zugewinne am Aktienmarkt eine wichtige Quelle für die Erträge der Fonds-Manager in Indien sind.”