Erwerbsunfähigkeitsversicherung Diese 32 EU-Tarife erfüllen alle Marktstandards

Das Kölner Research-Haus Infinma hat im Rahmen seiner Untersuchung „Marktstandards in der EU – Stand 08/2019“ Tarife von 22 Gesellschaften analysiert. Berücksichtigt haben sie sowohl Produkte zur Absicherung des Risikos einer Erwerbsunfähigkeit (EU), die in Deutschland als auch in Österreich angeboten werden.

Die Bedingungswerke dieser insgesamt 68 selbständigen EU- beziehungsweise EU-Zusatzversicherungen untersuchten die Tester jeweils zum aktuellen Stand. Dabei verglichen sie die jeweiligen Klauseln zu folgenden 17 Qualitätskriterien, um die am häufigsten verwendete Ausprägung als Marktstandard zu bestimmen:

Prognosezeitraum

rückwirkende Leistung

Spezifikation der Erwerbstätigkeit

Arbeitsumfang

EU aufgrund von Pflegebedürftigkeit

Leistungszeitpunkt

Meldefristen

Beitragsstundung

zeitlich befristetes Anerkenntnis

Kostenübernahme bei Auslandsaufenthalt

Geltungsbereich

Mitwirkungspflichten Gesundheit

Mitwirkungspflichten Beruf

Einmalzahlungen

Nachversicherung ohne Anlass

Überbrückung von Zahlungsschwierigkeiten

BU-Umtausch-Option

Diese Qualitätskriterien werden weder gewichtet noch aggregiert, betonen die Verantwortlichen: „Wir verzichten auf jegliche Verdichtung der Analyse-Ergebnisse.“ Somit könne eine unterdurchschnittliche Qualität in einem Detailpunkt nicht durch eine besonders vorteilhafte Regelung bei einem anderen Kriterium ausgeglichen werden.

Ergebnisse der Studie zu Marktstandards in der Erwerbsunfähigkeitsversicherung im August 2019: Nur 32 der 68 EU-Policen von 22 Anbietern erfüllen die Marktstandards. Quelle: Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH

Für diejenigen Versicherer und Tarife, die in allen getesteten Kriterien den Marktstandard erfüllen oder übertreffen, vergibt Infinma ein Zertifikat. In der aktuellen Untersuchung haben insgesamt 32 Tarife von zwölf Gesellschaften diese Voraussetzung erfüllt. In der folgenden Tabelle sind sie in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

Versicherer Zertifiziertes Produkt Axa Axa Axa SEU, Stand 12/2018 SEU (Rückdeckung), Stand 12/2018 EUZ , Stand 12/2018 Continentale Continentale Continentale Continentale Continentale Continentale PEU, Stand 08/2019 PEUS, Stand 08/2019 PEUZB und PEUZR, Stand 01/2017 PEU, Stand 08/2019 (Österreich) PEUS, Stand 08/2019 (Österreich) PEUZB und PEUZR, Stand 01/2017 (Österreich) DBV DBV SEU , Stand 12/2018 EUZ, Stand 12/2018 Dialog Dialog Dialog Dialog SEU-protect, Stand 01/2019 EUZ, Stand 01/2019 SEU-protect, Stand 01/2019 (Österreich) EUZ, Stand 01/2019 (Österreich) Europa Europa E-EU, Stand 08/2019 E-SEU, Stand 08/2019 Generali (Österreich) Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Stand 06/2019 (Österreich) Hannoversche SEU18, Stand 01/2018 HDI HDI HDI SEU EGO Basic, Stand 01/2019 SEU EGO Basic DV, Stand 01/2019 SEU EGO Basic, Stand 01/2019 (Österreich) Inter EU-Rente (3 Stunden), Stand 01/2017 Metallrente Metallrente Metallrente Metallrente MR.EMI Plus care, Stand 07/2018 MR.EMI Plus, Stand 07/2018 MR.EMI Smart care, Stand 07/2018 MR.EMI Smart, Stand 07/2018 Volkswohl Bund Volkswohl Bund Volkswohl Bund SEU, Stand 01/2017 EUZ, Stand 01/2017 EUZ DV, Stand 01/2017 Zurich Zurich Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief, Stand 07/2019 Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief (DV), Stand 07/2019

„In der EU tut sich seit Jahren wenig“

Marc C. Glissmann, Infinma

„Während wir in diesem Jahr in der Berufsunfähigkeitsversicherung zahlreiche Veränderungen bei den Marktstandards analysiert haben, die zum Teil auch zu Auswirkungen bei der Zertifizierung geführt haben, ist die Situation in der EU unverändert geblieben“, erläutert der geschäftsführende Infinma-Gesellschafter Jörg Schulz. „Die Marktstandards haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.“

„Die Ergebnisse in der EU sind doch etwas enttäuschend“, ergänzte sein Geschäftsführer-Kollege Marc Glissmann. „Während die BU-Produkte nach wie vor einem starken Wettbewerb ausgesetzt sind und die Versicherer laufend nach Innovationen suchen, tut sich in der EU seit Jahren wenig. Es scheint fast so, als wenn die Versicherer die EU als Alternative selber nicht so ernst nehmen.“