Rote Vorzeichen an den Märkten Es droht ein Wirtschaftsabschwung

David Oliphant, CTI

Makrodaten

Die US-Zinserwartungen für Dezember des laufenden Jahres liegen derzeit im Konsens bei 2,75 Prozent. Angesichts der zu erwartenden Zinsschritte beschäftigt die Märkte weiterhin die Möglichkeit einer Rezession im kommenden Jahr. Vorzeichen dafür gibt es zuhauf: Die Daten zum Wohnungsbau in den USA deuten darauf hin, dass höhere Zinsen und die damit ebenfalls steigenden Hypothekenzinsen das Vertrauen in das Fortkommen des Sektors zu schwächen beginnen. Im Vereinigten Königreich wiederum ist das Verbrauchervertrauen auf den niedrigsten Stand seit Beginn der GfK-Erhebung im Jahr 1974 gesunken. Und in Europa gingen die Kfz-Zulassungen im April um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, womit sich der Rückgang vom März fortsetzte.

Die Verbraucher belastet die Kombination aus steigenden Zinsen und hohen Lebensmittel- und Energiepreisen; die Nachfrage geht zurück. Die während der Pandemie angehäuften Ersparnisse lassen jedoch vermuten, dass übermäßige Sorgen übertrieben sein könnten.

Investment-Grade-Anleihen

Die Märkte für Investment-Grade-Anleihen schwächen sich weiter ab. Tatsächlich hat der globale Spread mit 157 Basispunkten einen neuen Höchststand für dieses Jahr erreicht. Interessanterweise schnitten die Euro-Märkte zum ersten Mal seit einiger Zeit besser ab, da sich die Swap-Spreads stabilisierten.

Der Primär- und Neuemissionsmarkt reagiert nach wie vor sensibel auf die Marktstimmung, zeigte sich in letzter Zeit mit Blick auf das Volumen aber sehr aktiv. Obwohl die Unternehmensgewinne im Allgemeinen gut ausfielen und die Unternehmen offensichtlich in der Lage sind, die höheren Inputkosten an die Verbraucher weiterzugeben, gab es jüngst einige Gewinnwarnungen, darunter von den Einzelhandelsriesen Walmart und Target sowie der globalen Luxusmarke Richemont.

Hochzinsanleihen

US-Hochzinsanleihen kamen unlängst unter Druck, da die Anleger davon ausgehen, dass Unternehmen und Verbraucher der hohen Inflation, den steigenden Zinsen und einer strafferen Geldpolitik zunehmend weniger standhalten können. So erzielte der ICE BofA US High Yield CP Constrained Index zuletzt eine Rendite von -0,66 Prozent und die Spreads weiteten sich um 28 Basispunkte aus. Nach Angaben von Lipper verzeichnete die Anlageklasse jüngst mit Abflüssen in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar binnen einer Woche den höchsten Abfluss seit fünf Wochen – im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Abflüsse auf 36 Milliarden US-Dollar.

Europäische Hochzinsanleihen (EHY) sind weiterhin von geringer Liquidität und gedämpfter Emissionstätigkeit geprägt. Die Anlageklasse verzeichnete aufgrund höherer zugrundeliegender Staatanleiherenditen, insbesondere am kürzeren Ende der Renditekurve, zuletzt eine negative Performance. Der Primärmarkt entwickelt sich nach wie vor gedämpft, da jüngst erneut nur eine Neuemission auf den Markt kam: Elis, ein französischer Textilservice-Konzern eine 300-Millionen-Emission, die gut aufgenommen wurde (10-fach überzeichnet).

Einzelne Unternehmen mussten Abstriche bei der Bonität hinnehmen: So wurde etwa Co-op von der Ratingagentur S&P auf BB- herabgestuft. Die Herabstufung wurde mit dem außergewöhnlich hohen Druck auf die Rentabilität und den Cashflow im Geschäftsjahr 2021 begründet, der in den nächsten 12 bis 24 Monaten anhalten dürfte. Diebold Nixdorf wurde außerdem von Moody's auf Caa2 (von B2) herabgestuft. Dies folgt auf die Herabstufung durch S&P Anfang Mai auf CCC+ von B-. Moody's kommentierte, dass die operative Leistung von Diebold durch die höheren Kosten aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette beeinträchtigt wurde, die durch geopolitische Faktoren (China, Ukraine-Russland-Konflikt) noch verschärft wird.

Schwellenmärkte

Die Schwäche der Schwellenländer hält weiterhin an, da sich die Spreads von Staats- und Unternehmensanleihen unlängst noch mehr ausweiteten.

Sri Lanka steht kurz vor einem Zahlungsausfall, da die Regierung angekündigt hat, die Zahlungen für alle Auslandsschulden einzustellen, bis die Regierung die Schulden umstrukturiert hat. Mit diesem Schritt sollen kurzfristig Mittel für die Bezahlung von Lebensmitteln und Energie bereitstehen.

Die USA haben die Gefahr einer russischen Zahlungsunfähigkeit weiter erhöht, nachdem Finanzministerin Janet Yellen erklärt hat, russische Schuldenzahlungen an US-Investoren blockieren zu wollen.

Indiens Regierung führt Gespräche über eine Aufstockung ihrer Beteiligung an russischen Ölfeldern (Projekte Sachalin-II und Sachalin-I). Außerdem stellte die Regierung jüngst ein Steuerpaket in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar vor, das unter anderem niedrigere Kraftstoffsteuern, Düngemittelsubventionen und eine Senkung der Einfuhrzölle auf Rohstoffe vorsieht. Die indische Regierung unternimmt zwar einen energischen Versuch, die Inflation zu bekämpfen, doch kommen an den Märkten Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes der damit verbundenen fiskalischen Fehlentwicklungen auf, die das Haushaltsdefizit (von geplanten 6,4 Prozent auf 6,8 Prozent) in die Höhe treiben dürften. Auch China meldete, dass es seine strategischen Rohölvorräte mit verbilligtem russischem Öl aufstocken wolle.

Die ägyptische Zentralbank hob ihren Leitzins um gleich 200 Basispunkte an, was weit über der erwarteten Erhöhung (100 Basispunkte) lag, und erhöhte den Zinssatz auf 11,25 Prozent. In Südafrika hob die SARB (South African Reserve Bank) die Zinsen um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent an.

Rohstoffe

Rohstoffe entwickelten sich Ende Mai relativ stark; der Index erzielte im Jahresvergleich eine Performance von 32 Prozent. Vor allem der Energiesektor zeigte sich fest, obwohl der Ölpreis leicht zurückfiel: Es gibt Anzeichen dafür, dass die hohen Ölpreise allmählich Wirkung zeigen, da der Verbrauch von Benzin und Diesel deutlich zurückgegangen ist. Das deutet darauf hin, dass die Verbraucher beginnen, ihre Nachfrage angesichts der hohen Preise anzupassen.

Industrie- und Edelmetalle legten gleichermaßen zu, wobei vor allem Preise für Aluminium, Zink und Blei stiegen. Gold verzeichnete Ende Mai den größten Wochengewinn seit der ersten Märzwoche, was mit einem schwächeren US-Dollar und insgesamt schwachen globalen Aktienmärkten zusammenhing.