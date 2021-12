Redaktion 27.05.2021

DWS-Manager Andre Köttner im Gespräch „Es gab noch nie so mächtige Firmen wie heute“

„Morgens kam das Fax mit den Fondspositionen“ – als Andre Köttner begann, Fonds zu managen, stand die Branche noch am Anfang. Heute ist Köttner bei der DWS für globale Aktienanlagen verantwortlich und spricht in „Between the Lines“ mit Ulrich Harmssen über seine Besuche im Silicon Valley, Chinas Vorteil bei Künstlicher Intelligenz und seinen Versuch, als Mathematiker die globale Aktienwelt zu bändigen.